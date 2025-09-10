Gigi Birofio hatte Eifersuchtsanfall auf der Heiter-Hochzeit

Ein vermeintlicher Eifersuchtsanfall von Luigi Birofio (26) sorgte kürzlich bei der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) für Aufsehen. Der Reality-TV-Star, besser bekannt als Gigi, soll ausgerastet sein, nachdem seine Freundin Vicky mit Sinan Movez (20) getanzt hatte. In einer Bonusfolge ihres Podcasts "Zwischen Likes und Liebe" thematisierten Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) das Ereignis, wobei Darya berichtete: "Er war so respektlos zu ihr."

Darya erinnerte sich, dass Gigi ausfallend wurde, als er Vicky mit Sinan tanzen sah. Fabio betonte hingegen, dass Vicky trotz des Wutausbruchs ihres Partners nett und unbeeindruckt geblieben sei. Er fügte scherzhaft hinzu, dass er auch gerne mit ihr getanzt hätte und spekulierte über einen brasilianischen Butt-Lift, den Vicky möglicherweise machen hat lassen. Der Vorfall wirft ein unvorteilhaftes Licht auf Gigis Verhalten, besonders da Sinan vermutlich keine Bedrohung für die Beziehung darstellt.

Der 20-Jährige deutete während seiner früheren Teilnahme an Promi Big Brother an, dass er homosexuell sei. Vor laufenden Kameras erzählte Sinan davon, wie er dies bemerkte: "Ich hatte auf einem Influencer-Geburtstag einen Dreier mit einem Mann und einer Frau. Das war ganz random und ist im Suff einfach so passiert. Es könnte noch mal passieren, aber ich würde sagen, ich stehe eher auf Männer." Warum Sinans Tanzeinlage mit Vicky letztendlich ein Dorn in Gigis Auge war, ist jedoch nicht bekannt.

Instagram / gigibirofio Vicky und Gigi auf der Hochzeit von Leyla und Mike Heiter, August 2025

Instagram / sinanmovez Sinan Movez, Influencer

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

