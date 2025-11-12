Harte Beleidigung gegen Vicky: Paulina Ljubas schämt sich

Die dritte Folge Germany Shore eskalierte an mehreren Ecken völlig. Paulina Ljubas (28) bekam sich mit Gigi Birofio (26) in die Haare. Dabei ging es auch um Gigis damalige Freundin Vicky. Unter Alkoholeinfluss und im Eifer des Gefechts bezeichnete Paulina sie unter anderem als "Prostituierte". Als sie jetzt die Ausstrahlung sieht, ist die Influencerin von ihrem eigenen Verhalten entsetzt. "Diese Szene bei 'Germany Shore' ist mit Abstand die schlimmste, die es jemals von mir gab. Was zur Hölle war los mit mir, ich bin so schockiert, was ich da sage und wie ich spreche, wow", meint sie in ihrer Instagram-Story. Bei Vicky habe sie sich deshalb schon persönlich entschuldigt, aber sie wolle es jetzt auch noch mal öffentlich aussprechen: "Es tut mir zutiefst leid! Das ist wirklich ganz, ganz schlimm."

Gleichzeitig macht Paulina aber auch klar, dass sich ihre Entschuldigung ausschließlich an Vicky richte: "Ich habe mich noch nie so für etwas geschämt, das ich gesagt habe – und das bezieht sich auf sie, nicht auf ihn, denn ihm gegenüber tut es mir nicht leid." Mit dem Realitystar zoffte sie vor allem aufgrund seiner zerbrochenen Freundschaft mit ihrem Freund Tommy Pedroni (30). Diese endete, als Gigi ein Verhältnis mit Tommys Ex Sandra Sicora (33) hatte – für Paulina ein absolutes No-Go. "Bist du nicht der ehrenloseste Freund Tommy gegenüber gewesen?", warf sie Gigi an dem Abend in der "Germany Shore"-Villa an den Kopf.

Gigi und Vicky sind zwar mittlerweile getrennt, das hielt ihn aber nicht davon ab, seine Ex auch nach "Germany Shore" in Schutz zu nehmen. Im Netz kommentierte er die Episode mit einer heftigen Ansage in Paulinas Richtung. "Beleidige mich, schieß gegen mich, aber halt deine dumme Fresse, was meine Ex angeht", wetterte der 26-Jährige. Dann feuerte er noch ein paar Beleidigungen gegen das Reality-Sternchen ab: "Paulina, du bist in meinen Augen ein ekelhaftes Stück Schei*e, mit einer Drei-Meter-Stirn, auf der man Malen nach Zahlen machen kann." Paulina habe sich zwar schon bei Fame Fighting persönlich entschuldigt, Gigi finde aber, dass die Entschuldigung nicht an ihn gehen sollte – das holte sie aber offenbar mittlerweile nach.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Nizza

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

IMAGO / BOBO Paulina Ljubas, Realitystar