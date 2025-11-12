"Germany Shore"-Eklat mit Paulina: Vicky muss sich sammeln

Es rumort bei Germany Shore: Ein Streit zwischen Paulina Ljubas (28) und Luigi Birofio (26) hat hohe Wellen geschlagen. Dabei geriet auch Gigis Ex-Freundin Vicky ins Kreuzfeuer, als sie während der hitzigen Auseinandersetzung von Paulina beleidigt wurde: Die Sommerhaus-Bekanntheit nannte sie eine "Prostituierte" und eine "N*ttenfreundin". Paulina entschuldigte sich bereits im Netz bei Vicky und gab an, von ihrem eigenen Verhalten entsetzt zu sein. Nun reagiert auch Vicky in ihrer Instagram-Story auf die Geschehnisse in der aktuellen Folge.

Sie macht klar, dass sie noch kein detailliertes Statement abgeben kann, sondern sich erst sammeln muss. "Leute, ich weiß, viele von euch warten auf ein Statement von mir... Ich bin ehrlich gesagt noch total schockiert und überfordert mit allem, was gerade passiert", gesteht sie. Da sie selbst keine Reality-TV-Darstellerin ist, wisse sie nicht, wie sie mit dieser Situation und dem Rummel in den sozialen Medien umgehen soll. "Es ist einfach zu viel im Moment, deshalb möchte ich mir die Zeit nehmen, mich professionell beraten zu lassen und erstmal zur Ruhe zu kommen, bevor ich etwas sage", erklärt sie und bedankt sich für die Unterstützung ihrer Follower.

Während sich Vicky mit einem Statement vorerst zurückhält, fand Gigi gestern Abend deutliche Worte für Paulinas verbale Entgleisungen. In seiner Instagram-Story forderte er: "Beleidige mich, schieß gegen mich, aber halt deine dumme Fresse, was meine Ex angeht." Es könne ihm zwar eigentlich egal sein, da er und Vicky nicht im Guten auseinandergegangen sind, dennoch gehe ihm dieses Verhalten gegen den Strich. Er schoss hinterher: "Paulina, du bist in meinen Augen ein ekelhaftes Stück Schei*e, mit einer Drei-Meter-Stirn, auf der man Malen nach Zahlen machen kann."

Instagram, Instagram Collage: Paulina Ljubas, Vicky

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio mit seiner Ex-Freundin Vicky

Instagram / paulina_ljubas Realitystar Paulina Ljubas 2025.

