Ist Gigi Birofio etwa mit Vicky bei "Ex on the Beach" dabei?

Sehen Fans Gigi Birofio (26) etwa in der kommenden Staffel Ex on the Beach wieder? Zumindest gibt es in seiner neuen Instagram-Story einen Hinweis auf eine Rückkehr in die Realityshow. Er drehte seine Story in einem Hotelzimmer, das einer Kollegin, die ebenfalls schon bei "Ex on the Beach" war, sehr bekannt vorkommt. Marlisa Rudzio (36) teilt einige Screenshots aus Gigis Videos und packt ein Bild ihres Hotelzimmers von damals daneben. "Gigi dreht anscheinend gerade für 'Ex on the Beach'. Ich hatte einfach damals genau dasselbe Bett... Das war mein Zimmer. Ich glaube, er ist sogar exakt im selben Zimmer wie ich damals", meint die Influencerin. Passen würde eine Teilnahme zumindest, immerhin ist der Realitystar frisch von seiner Ex-Freundin Vicky getrennt.

Das Format sollte Gigi jedenfalls bestens vertraut sein. Er landete schon 2020 und 2022 am Strand der Verflossenen. 2020 lernte er dort Michelle Daniaux kennen und lieben. Auch nach Ende der Dreharbeiten blieben sie ein Paar. Es schien die große Liebe zu sein, doch dann kam es zur dramatischen Trennung – und zwar bei Temptation Island V.I.P.. In dem TV-Treuetest bröckelte das Liebesglück und nach der Sendung stellten die beiden fest, dass sie zwar tiefe Gefühle füreinander haben, das für eine ernste Beziehung aber nicht ausreiche. Ein Wiedersehen gab es bei "Ex on the Beach" 2022. Vor allem Michelle sparte nicht an Vorwürfen in Richtung ihres Ex-Partners. Sie kam mit der Intention in das Format, sich an dem 26-Jährigen dafür zu rächen, dass er ihr "das Herz brach".

Sollte Gigi nun einen dritten Versuch bei "Ex on the Beach" mit Vicky wagen, dürfte das einige Fans überraschen. Nach der Trennung fragte ein Follower in einer Fragerunde bei ihr nach, ob sie sich jetzt TV-Formate vorstellen könne. Das verneinte Vicky aber vehement. "Nein, ich habe viele Kommentare gesehen, in denen viele denken, dass es PR ist. Ihr werdet mich aber niemals in einem Format sehen", betonte sie strikt. Anfragen habe sie zwar schon bekommen, aber keine davon angenommen. Vicky geriet auch erst mit der Beziehung zu Gigi richtig in die Öffentlichkeit und das Interesse an seiner Person und an ihrer Beziehung war für sie gewöhnungsbedürftig: "Von heute auf morgen hatten tausende Menschen eine Meinung über mich."

Imago Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Realitystar

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky