"Germany Shore"-Eklat: Tommy kündigt Gigi die Freundschaft

Tommy Pedroni (30) äußert sich zu dem Eklat bei Germany Shore. Seine Freundin Paulina Ljubas (28) und sein Kumpel Gigi Birofio (26) geraten in der aktuellen Folge der Show in einen heftigen Streit – der Hintergrund war ein Vertrauensbruch in der Freundschaft von Tommy und Gigi. Die beiden Realitystars drohen und beleidigen einander heftig. In der Folge redet Tommy einige Stunden später noch mit Gigi und begräbt das Kriegsbeil – doch während der Ausstrahlung legte Gigi gestern noch einmal nach und beleidigte Paulina erneut im Netz. Nun zieht Tommy einen klaren Schlussstrich unter die Freundschaft.

In dem Clip, den Tommy jetzt bei TikTok gepostet hat, wirkt er augenscheinlich bedrückt und mitgenommen von der Situation. "Was Gigi betrifft, der jetzt ja auch noch weiter Storys macht und sie beleidigt – das ist vorbei. Der kann weiter beleidigen, wie er will", meint er und findet harte Worte für seinen ehemaligen Kumpel: "Für mich ist Gigi gestorben." Tommy unterstellt dem Dschungelcamp-Star, er habe gelogen und die Situation verdreht. Vor allem stört er sich aber daran, wie Gigi seine Freundin Paulina beschimpft und sie körperlich bedroht.

Der Hintergrund des Streits war eine kurze Liaison, die Gigi mit Tommys Ex-Freundin Sandra Sicora (33) hatte. Gigi stellte es im Nachhinein so dar, als ob er Tommy als guten Kumpel vorher um Erlaubnis gebeten hätte – laut Tommy ist dies aber nie passiert. Daraufhin schoss Paulina im Netz gegen Gigi, nannte ihn einen schlechten Freund und veröffentlichte unter anderem auch private Chatnachrichten. Dieser Vertrauensbruch zwischen Tommy, Paulina und Gigi führte schließlich Monate später zu dem hitzigen Zerwürfnis bei "Germany Shore".

Imago, Imago Collage: Tommy Pedroni, Gigi Birofio

IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024