Gibt es Versöhnung bei Gigi Birofio und Walentina Doronina?

Walentina Doronina (25) und Luigi (26) "Gigi" Birofio überraschen ihre Fans mit versöhnlichen Tönen: Nach jahrelangem Dauerzoff seit 2020 deutet ein neues Reel auf Instagram darauf hin, dass zwischen den Reality-Stars Frieden eingekehrt sein könnte. Gigi blickt darin auf die gemeinsame Geschichte zurück, spricht Walentina direkt an und würzt seine Botschaft mit typischem Derb-Humor. Die beiden, die sich über verschiedene Formate kennenlernten und immer wieder aneinandergerieten, lassen damit erstmals seit Langem Nähe erkennen. In den Kommentaren sammeln sich Reaktionen. Andrej Mangold (38) traut der Versöhnung wohl nicht so recht: "Bro, wurdest du gehackt", schreibt er unter das Reel.

In dem Clip erinnert Gigi an die Anfänge und die Eskalationen, die folgten. Er behauptet, Walentina habe ihn einst angezeigt, und legt nach, dass daraus nichts geworden sei. Gleichzeitig streut er Anerkennung ein. "Am Ende musste ich dich hassen, aber am Ende bist du trotzdem meine Arbeitskollegin – und eine der besten, die ich kenne", schreibt er. Walentina antwortet gekonnt: "Lass heiraten! PS: Mein Ex hat dich angezeigt und die Produktion, nicht ich, du Fischi." Kurz darauf folgt sein markanter Reality-Spruch: "Du bist die Mamma, ich Papa von Reality." Zwischen Anspielungen und Spitzen steckt damit erstmals offen ausgesprochene Wertschätzung. Für Fans ist das Futter für Spekulationen: Ist das das Ende der Dauerfehde?

Beide polarisieren seit Jahren mit direkter Art und großer Social-Media-Präsenz. Walentina, die als Reality- und Social-Media-Star bekannt wurde, und Gigi, der in Formaten mit unverblümten Sprüchen auffiel, trieben sich in ihrer Rivalität immer wieder gegenseitig an. Bei Presseauftritten rund um Show-Events flogen schon früher verbale Funken, was ihren Ruf als streitbares Duo festigte. Persönlich klang bei beiden aber immer wieder durch, dass sie die gemeinsame Vergangenheit aus dem TV-Business verbindet, vom ersten Kennenlernen 2020 bis heute. Ob ihre angebliche Versöhnung nach all den Dramen wirklich von Dauer ist, bleibt abzuwarten – doch eines bleibt sicher: Ihr Einfluss auf die Reality-TV-Welt ist unbestreitbar.

Collage: ActionPress, Instagram / walentinadoroninaofficial Gigi Birofio und Walentina Doronina

IMAGO / Funke Foto Services Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Paramount+ Gigi Birofio, "Germany Shore"-Teilnehmer 2025