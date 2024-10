Spicy: Promi-BB-Sinan und Max Kruse plaudern offen über Sex

Die Liste an Enthüllungen der Promi Big Brother-Kandidaten wird immer länger – und spannender! In der neuen Folge des beliebten Reality-TV-Formats, die heute Abend ausgestrahlt wird, kommt es zu einem interessanten Austausch, bei dem einige pikante Details ans Licht kommen. Sinan Movez (19) spricht offen über sein Liebesleben und verrät, wie er bemerkte, dass er eher Interesse an Männern als an Frauen hat. "Ich hatte auf einem Influencer-Geburtstag einen Dreier mit einem Mann und einer Frau. Das war ganz random und ist im Suff einfach so passiert. Es könnte noch mal passieren, aber ich würde sagen, ich stehe eher auf Männer", berichtet der TikTok-Star.

Neben dem 19-Jährigen plaudert aber auch Max Kruse (36) aus dem Nähkästchen. Der Fußballstar erzählt erneut von seiner Dating-Vergangenheit, in der er nicht nur viele Frauen datete, sondern diese auch schnell abservierte. Um zu bekommen, was er wollte, scheute er auch keine Mühe. "Die besten waren immer die, die gesagt haben: 'Ich habe so eine Sechs-Date-Regel.' Fand ich komisch. [...] Aber okay, dann habe ich halt so lange gewartet und dann 'Ciao!'", offenbart er. Seine Frau Dilara Kruse habe aber dafür gesorgt, dass er sein Bad-Boy-Verhalten ablegte. "Man merkt dann einfach, das ist die Richtige. Die will ich für den Rest meines Lebens an meiner Seite haben. Das war vorher nicht so", betont er.

Bereits in den vergangenen Tagen gestand der 36-Jährige im Container, er habe früher nichts anbrennen lassen. "Ich war jung, ich war im Fußball-Business, man war auf dieser Euphoriewelle, halt in diesem Höhenflug", erklärte Max, bevor er deutlich machte, sich den Frauen gegenüber schlecht verhalten zu haben: "Ich war richtig assi. Ich habe es immer gehasst, jemandem ins Gesicht zu sagen: 'Ich will dich nicht mehr.' Ich kann das irgendwie nicht und da habe ich mir immer irgendwas ausgedacht." Diese Zeit sei jetzt aber vorbei – und er lebe ein Leben, das genauso schön sei.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Sinan Movez

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

Anzeige Anzeige