Kein Champagner: Fabio Knez kritisiert Hochzeit der Heiters

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) haben in ihrem Podcast "Zwischen Likes & Liebe" die kürzlich stattgefundene Hochzeit von Reality-TV-Stars Leyla Heiter (29) und Mike Heiter (33) scharf kritisiert. Die Feier, die in Italien ausgerichtet wurde, hat bei den Reality-TV-Bekanntheiten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen. Darya äußerte Unzufriedenheit über die Organisation des ersten Abends und erwähnte: "Ich hatte so Hunger, es gab nur Häppchen." Fabio hingegen beschwerte sich über die Getränkeauswahl und erklärte: "Ich persönlich würde sagen, Champagner wäre auch nicht schlecht gewesen." Außerdem stieß der Service bei ihm auf Unmut, den er als "bodenlos" bezeichnete.

Nicht nur die Verköstigung der Gäste stand in der Kritik. Fabio bemängelte außerdem die Wahl der Fahrzeuge, in denen das frisch verheiratete Paar zur Trauung gefahren wurde. Leyla und Mike erreichten den Veranstaltungsort in unterschiedlichen Autos – einem sportlichen Lamborghini und einem klassischen Käfer. Wäre es nach Fabios Geschmack gegangen, hätte man die Wagen anders ausgewählt: "Da hätte man entweder nur Oldtimer oder moderne Sportwagen nehmen sollen." Auch das Wetter sei ein Faktor gewesen, der den Tag hätte "um einiges geiler" machen können, hätte es nicht geregnet.

Bereits zuvor hatte die Braut in einer Instagram-Fragerunde über einige kleine Pannen berichtet. Vor allem der Regen habe einige Planungsschwierigkeiten mit sich gebracht. Nichtsdestotrotz war sich Leyla sicher, dass die Hochzeit ein voller Erfolg war: "Es war alles so egal, weil es einfach wirklich ein kompletter Traum war." Offenbar rechnete Leyla da noch nicht mit Kritik von ihren Hochzeitsgästen…

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova, 2025

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / sinanmovez Leyla Heiter im August 2025