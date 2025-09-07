Das ist bei Mike und Leyla Heiters Hochzeit schiefgegangen

Reality-TV-Star Leyla Heiter (29) hat kürzlich das Jawort gegeben und ihre lang ersehnte Hochzeit mit Ehemann Mike (33) in Italien gefeiert. Doch der große Tag verlief nicht ganz ohne Hindernisse. In einer Instagram-Fragerunde enthüllte die Influencerin, dass das Wetter der Feier einige unerwartete Wendungen bereitete. Kurz vor dem geplanten Feuerwerk setzte plötzlich Regen ein, und während sie gerade dabei war, ihr Kleid zu wechseln und ihre Frisur zu richten, musste alles Schlag auf Schlag gehen. "Und ich bin um mein Leben gerannt", verriet Leyla über die Turbulenzen, die den Tag kurzzeitig durcheinanderwirbelten.

Die plötzlich einsetzende Hektik tat der Traumhochzeit jedoch keinen Abbruch. Trotz des Wolkenbruchs war der Tag für das Paar ein voller Erfolg. Leyla erklärte in der Fragerunde, dass die Herausforderungen des Wetters im Nachhinein nicht mehr ins Gewicht fielen. "Es war alles so egal, weil es einfach wirklich ein kompletter Traum war", schwärmte sie. Trotz der Aufregung war insbesondere das geplante Feuerwerk für die frisch Vermählten ein symbolischer Höhepunkt, der die Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis machte.

Nach der romantischen Traumhochzeit schmiedeten Leyla und Mike schon weitere Pläne für die Zukunft. Ganz offen sprachen die Reality-TV-Stars darüber, dass sie sich Nachwuchs wünschen. Mike verriet sogar, dass er es sich zum Ziel gesetzt hatte, in der Hochzeitsnacht für Babyglück zu sorgen. "Ich habe ja was angekündigt und wenn ich was ankündige, ziehe ich das auch durch. Das haben wir auch gemacht", erklärte er laut Bild. Ob der Wunsch tatsächlich schon in Erfüllung ging, wollten die beiden aber noch für sich behalten.

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / lisa.mieschke Mike Heiter und Ehefrau Leyla in Kleid Nummer drei

Imago Mike und Leyla Heiter, Oktober 2024