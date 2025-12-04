Heiter in den Advent: Leyla schenkt Mike freches Höschen

Leyla (29) und Mike Heiter (33) starten sichtlich vergnügt in die Adventszeit: Das Reality-TV-Paar zeigt seinen Fans auf Instagram, mit wie viel Liebe und Humor sie die Vorweihnachtszeit gestalten. Die Promi Big Brother-Gewinnerin von 2024 hat ihrem Ehemann, mit dem sie sich auch Kinder wünscht, einen selbstgebastelten Adventskalender zusammengestellt, der mit einem besonders frechen Auftakt beginnt: Hinter dem ersten Türchen versteckte sich eine Unterhose mit ihrem Porträt an einer besonders pikanten Stelle und der eindeutigen Botschaft "Mine" ("Meiner"). Mike, sichtlich amüsiert, zeigte die Überraschung stolz in seiner Story und scherzte, dass er die Unterhose jetzt täglich tragen wolle: "Geile Idee, Schatz, die feier' ich!"

Doch auch Mike hat sich für seine Frau etwas Besonderes ausgedacht: einen XXL-Adventskalender mit 24 goldenen Boxen. Beim ersten Türchen zog Leyla eine goldene Karte mit der Aufschrift "Du wurdest auserwählt". Nach einiger Verwirrung kam heraus, dass es sich um einen Gutschein für eine romantische Date-Night handelt, inklusive Snackhalter für einen gemütlichen Filmabend im Auto – ein Wunsch, den Leyla schon einmal geäußert hatte. Mit liebevollen Seitenhieben und viel Lachen zelebrieren die beiden ihre erste Adventszeit als verheiratetes Paar. Außerdem verrieten die beiden, die schon fleißig Zukunftspläne schmieden, im Gespräch mit der Bild, dass sie gemeinsam einen weißen Kunsttannenbaum schmücken, der perfekt zu ihrer Wohnung passt. Weihnachten steht also wohl nichts mehr im Wege.

Zum ersten Mal verbringen Leyla und Mike, der stolzer Vater einer Tochter aus einer dreijährigen Beziehung zu Elena Miras (33) ist, die Weihnachtszeit als Ehepaar, und ihre enge Beziehung zeigt sich auch in kleinen Gesten voller Humor und Kreativität. Die aus der Reality-TV-Welt bekannte Leyla und ihr Partner Mike, der in Formaten wie The 50 oder Are You The One – Reality Stars in Love polarisierte, unterstützen sich gegenseitig nicht nur im Alltag. Sie teilen auch ihren Spaß an solchen Aktionen mit ihren Fans. Am Nikolaustag werden die beiden, die sich 2024 im RTL-Dschungelcamp kennen- und lieben gelernt haben, zudem bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" auftreten – ein Engagement, das zeigt, dass sie auch in der besinnlichen Zeit das Herz am rechten Fleck haben.

Instagram / mikeheiter Reality-Star Mike Heiter freut sich über ein Geschenk seiner Frau, Screenshot.

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin

Promiflash Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen