Nach Darya-Trennung: Fabio Knez zieht sich bewusst zurück

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) haben sich getrennt. Nach dem Ende ihrer Beziehung, das bei Fans der Reality-TV-Stars für Überraschung sorgte, ist es um Fabio auffällig ruhig geworden. Nun meldete sich der Social-Media-Star in einer Instagram-Story zu Wort. "Gerade ist viel zu erledigen. Ich habe mich bewusst etwas zurückgezogen, um Klarheit, Ruhe und Fokus zu finden", erklärte er seinen Followern. Gleichzeitig versprach er: "Bald bin ich wieder aktiver." Seine Botschaft liegt klar auf der Hand: Eine Auszeit, um sich neu zu sortieren.

Auch Darya äußerte sich vor wenigen Tagen mit ähnlichen Worten im Netz. Sie erklärte, dass sie aktuell sehr viel erledigen müsse, aber Kraft dafür habe. "Ich bin so bei null. Meine Batterien sind auf null gerade", gab sie offen gegenüber ihrer Community zu und machte deutlich, wie sehr ihr die Zeit nach der Trennung zu schaffen mache: "Ich bin richtig erschöpft, ich bin richtig müde – obwohl ich neun Stunden geschlafen habe."

Das Model und der Influencer lernten sich vor rund zwei Jahren durch die Show Are You The One – Reality Stars in Love kennen – und lieben. Im März dieses Jahres folgte sogar die Verlobung der beiden. Doch ihr Glück schien nicht von Dauer zu sein. Nachdem Fans bereits seit einer Weile ein Ende ihrer Beziehung vermutet hatten, bestätigte Darya Ende November 2025 offiziell: "Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist."

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Eröffnung der Ausstellung "House of Banksy – An Unauthorized Exhibition" in München

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025