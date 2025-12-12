Tate McRae reflektiert ihre Beziehung mit The Kid LAROI

Tate McRae (22) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone offen über den medialen Druck rund um ihre vergangene Beziehung mit dem australischen Musiker The Kid Laroi (22) geäußert. Die 22-jährige Sängerin beschrieb, wie überwältigend es war, ihre Privatsphäre in diesem Maße aufgegeben zu haben. Ihre Beziehung, die im Juni 2025 endete, rückte in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit, was Tate als wirklich beängstigend und belastend empfand. Sie erklärte, dass niemand jemals die ganze Wahrheit kenne und sie es hasse, wenn die Situation schlimmer dargestellt wird, als sie tatsächlich war.

Ein weiteres Thema des Interviews war, wie beide Künstler ihre Emotionen in ihrer Musik verarbeiten. Tate veröffentlichte kurz nach der Trennung ihren Song "Tit for Tat", während The Kid Laroi mit "A Cold Play" ebenfalls seine Perspektive musikalisch zum Ausdruck brachte. Fans spekulierten schnell über die offensichtlichen Anspielungen in den Texten. Doch Tate betonte, dass dies ihre Form der künstlerischen Verarbeitung sei. "Das ist unser Beruf, unsere Kunst. Sobald ein Song veröffentlicht ist, gehört er nicht mehr uns", sagte sie im Interview, wie People berichtet. Trotz der schwierigen Phase nach der Trennung versucht die Sängerin, weiter nach vorne zu blicken.

Die turbulente Beziehung zwischen den beiden Künstlern hatte zuvor immer wieder die Schlagzeilen dominiert. Seit Anfang 2024 galten sie als Paar, nachdem sie mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet wurden, darunter bei einem NHL-Spiel in Toronto. Auch dass The Kid Laroi sie während eines Konzerts als "seine Freundin" bezeichnete, trug zur medialen Aufmerksamkeit bei. Doch mit der Trennung und den darauffolgenden Diskussionen in sozialen Netzwerken, von denen sich The Kid Laroi öffentlich distanzierte, machte das Paar klar, dass sich das Interesse an ihrem Privatleben für beide oft als Bürde anfühlte.

Getty Images Tate McRae 2025

Getty Images Tate McRae und The Kid Laroi

Getty Images Tate McRae bei den iHeartRadio Music Awards 2024