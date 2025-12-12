Cheyenne Floyd begrüßt ihren dritten Nachwuchs auf der Welt

Cheyenne Floyd und ihr Ehemann Zach Davis dürfen sich über Nachwuchs freuen! Am vergangenen Mittwoch brachte die Teen Mom-Darstellerin ihr drittes Kind zur Welt, einen Sohn, wie sie stolz auf Instagram verkündete. Es ist das zweite gemeinsame Baby des Paares. Ein emotionales Video, das mit der Musik von Kanye Wests (48) "God Is" hinterlegt ist, gewährt einen ersten Blick auf den kleinen Jungen. Die Ankunft des Babys wurde außerdem im Staffelfinale von "Teen Mom: The Next Chapter" thematisiert, wo zuvor auch ihre bewegende Reise bis zur Schwangerschaft dokumentiert worden war.

Die Überraschung war groß, als kurz vor dem Beginn einer geplanten Fruchtbarkeitsbehandlung gleich zwei Schwangerschaftstests ein positives Ergebnis zeigten. In der Show sprach Cheyenne offen über die Herausforderungen, die sie und Zach zuvor gemeinsam bewältigen mussten. Besonders die letzten zwölf Monate waren für das Paar nervenaufreibend gewesen, da ihr Wunsch, die Familie zu erweitern, lange unerfüllt blieb. Zu ihrer Familie gehören bereits Sohn Ace, der vier Jahre alt ist, und Tochter Ryder, acht Jahre alt, aus einer früheren Beziehung mit Cory Wharton.

Vor sieben Monaten teilte die Influencerin die glückliche Nachricht von ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans und machte die Hoffnung auf ein weiteres Familienmitglied öffentlich. Besonders bewegend: Ihre Tochter Ryder war vor Freude zu Tränen gerührt. "Dieses kleine Leben ist der Beweis dafür, dass selbst im Warten, selbst im Herzschmerz, noch Wunder geschehen", schrieb Cheyenne damals auf Instagram und gab damit vielen Familien Mut, die sich in einer ähnlichen Situation befanden.

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd, April 2025

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd mit ihrer Familie, April 2025

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und ihr Partner Zach, Mai 2025

