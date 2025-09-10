Sender streicht Show mit "Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe

Die Kreuzfahrt-Doku "Volle Kraft voraus" hat bei VOX einen traurigen Kurswechsel erlebt. Nachdem die erste Staffel des Formats bereits mäßige Zuschauerzahlen eingefahren hatte, hoffte der Sender mit der zweiten Staffel auf einen Aufschwung. Doch der gewünschte Erfolg blieb aus. Die Marktanteile sanken weiter, und die Folge vom vergangenen Freitag konnte ebenfalls nicht überzeugen. Zu den Passagieren der neuen Staffel zählte auch der aus "Zwischen Tüll und Tränen" bekannte Brautmoden-Designer Uwe Herrmann (62), der zusammen mit seiner Partnerin Susann an Bord der luxuriösen MS Artania unterwegs war. Nun hat der Sender entschieden, die Serie nach gerade einmal zwei ausgestrahlten Episoden aus dem linearen Programm zu nehmen.

Die verbleibenden Folgen von "Volle Kraft voraus" sind dennoch nicht verloren: Fans können die Episoden auf RTL+ sehen, wo bereits drei Folgen der Staffel verfügbar sind. Die finale vierte Folge steht ab dem 12. September bereit. Hinter vorgehaltener Hand soll der Schritt jedoch wenig mit "programmstrategischen Gründen", wie der Sender es nannte, zu tun haben. Stattdessen war der tiefe Einschaltquoten-Knick wohl ausschlaggebend. Der Sender hat schnell reagiert und fürs Line-up ältere Episoden von "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" angekündigt, die am 12. und 19. September zu sehen sein werden.

Mit an Bord war auch Uwes Frau. Von seiner Susann schwärmte der Brautmodenexperte bereits im Interview mit Bunte: "Alles ist möglich, wenn man sich Zeit nimmt, die Risiken anschaut und dabei romantisch bleibt", erklärte er lachend. Die beiden hatten sich bei einem TV-Dreh kennengelernt und waren nur kurze Zeit später zusammengezogen. Auch eine Hochzeit schloss der TV-Star damals nicht aus. Im Gespräch mit dem Magazin beschrieb Uwe seine Partnerin liebevoll als "Sonne, die strahlt, wenn Wolken bei ihm am Himmel sind". Susann sei klug und diskussionsfreudig, betonte der Designer.

IMAGO / STAR-MEDIA Uwe Herrmann, Mai 2019

IMAGO / Andreas Weihs Uwe Herrmann, "Zwischen Tüll und Tränen"-Bekanntheit

IMAGO / Future Image Uwe Herrmann und seine Partnerin Susann, Oktober 2023

