Bereits seit drei Jahren ist er das heimliche Highlight der Vox-Sendung Zwischen Tüll und Tränen und steht Bräuten bei der Wahl des richtigen Hochzeitskleides zur Seite. Im September feierte Uwe Herrmann seinen 55. Geburtstag – über sein Alter reden möchte er aber lieber nicht. Zwar fühle sich der Publikumsliebling längst nicht so betagt, wie es die Zahl aussagt – doch im Interview mit Promiflash verrät er jetzt, wovor er am meisten Angst hat!

"Ich habe ein Problem mit dem Alter, aber nicht, dass ich älter werde, sondern ein Problem, das mir aufzeigt, wie viel Zeit man noch hat, um gestalten zu können", meint der Kleiderpapst. Gegenüber seinen Freunden und der Familie spricht der Designer von Brautmoden in diesem Zusammenhang sogar von "Altersrassismus".

Nicht mehr alles zu schaffen, was er sich vorgenommen habe, wäre sein größter Albtraum. Auf die Frage, was er in seinem Leben noch gerne erreichen möchte, antwortet der Vater eines Sohnes ganz sentimental: "Ich möchte meinen Fußabdruck hinterlassen, sprichwörtlich, ich will noch lange gestalten und einfach bewusst leben." Könnt ihr Uwes Angst nachvollziehen? Stimmt ab!

Promiflash Uwe Herrmann, TV-Star

Zwischen Tüll und Tränen, VOX "Zwischen Tüll und Tränen"-Braut Ramona und Uwe Herrmann

Promiflash Uwe Herrmann, Brautmodendesigner

