Victoria's-Secret-Model Elsa Hosk nach zehn Jahren verlobt

Elsa Hosk (36) hat eine besondere Nachricht zu verkünden: Das schwedische Supermodel hat sich mit ihrem langjährigen Partner Tom Daly verlobt! Wie Elsa in einem Instagram-Post mitteilte, stellte Tom die alles entscheidende Frage in einem schwedischen Wildblumengarten – und zwar in derselben Stadt, in der die beiden sich vor zehn Jahren kennenlernten. Zu den freudigen Neuigkeiten teilte die 36-Jährige eine Bilderreihe, in der sie strahlend ihren oval geschliffenen Diamantring präsentiert, während sie sich lächelnd an Tom lehnt.

Elsa, die durch ihre Zeit als Victoria's Secret-Engel weltbekannt wurde, kommentierte die Verlobung mit begeisterten Worten: "Du und ich, Baby!" Ihre Fans überhäuften das Duo in den Kommentaren mit Gratulationen und lieben Wünschen. Unter den Glückwünschen befand sich auch beispielsweise Schauspielerin Lily Collins (36). Die Emily in Paris-Darstellerin schrieb die liebevollen Worte: "Jaaa, herzlichen Glückwunsch! Oh, mein Gott!"

Elsa und Tom führen seit zehn Jahren eine glückliche Beziehung, die von tiefem Vertrauen und Zusammenhalt geprägt ist. Die beiden sind dafür bekannt, eher zurückhaltend mit Details aus ihrem Privatleben umzugehen und lassen die Öffentlichkeit nur selten daran teilhaben. Doch wenn Elsa, die mittlerweile auch Mutter geworden ist, dann doch einen Einblick gewährt, spürt man sofort die Harmonie zwischen ihr und ihrem Partner. Mit diesem romantischen Schritt setzen die beiden nun ein weiteres Highlight in ihrer gemeinsamen Geschichte. Fans können gespannt sein, wie die Hochzeitspläne des Traumpaares aussehen werden.

Instagram / hoskelsa Tom Daly und Elsa Hosk, September 2025

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki