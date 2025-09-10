Zu viel gehoppelt: Bad Bunny verletzt sich bei Show am Knie

Bad Bunny (31), mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, zog am Wochenende während seiner Residency "No Me Quiero Ir de Aquí" in San Juan, Puerto Rico, alle Blicke auf sich – jedoch nicht allein mit seiner Rap-Performance. Der dreifache Grammy-Gewinner unterhielt seine Fans mit einer Gesangseinlage und einigen Bunny-Hops, doch beim letzten Sprung passierte es: Sein Knie gab nach und bewegte sich auf schmerzhafte Weise in die falsche Richtung. Unter den irritierten Blicken seiner Zuschauer stöhnte er hörbar auf und humpelte kurzzeitig von der Bühne, wie einige Clips von Fans auf TikTok zeigen.

Die von Juli bis Mitte September laufenden Konzerte in Puerto Rico markieren Bad Bunnys erste Auftrittsreihe in seiner Heimat und zogen bereits prominente Gäste wie Penelope Cruz (51), Ricky Martin (53) und Austin Butler (34) an. Glücklicherweise ereignete sich der Vorfall kurz vor dem Ende seiner ausverkauften Tour. Fans teilten zahlreiche Videos des unglücklichen Moments in den sozialen Netzwerken und hoben die Ironie hervor, dass ausgerechnet ein Musiker mit dem Künstlernamen "Bunny" beim Hoppeln an seine Grenzen stößt.

Bad Bunny wuchs in den 90er-Jahren in Puerto Rico auf, ohne zu wissen, dass er schon als Jugendlicher die internationalen Charts stürmen würde. 2016 lud er erste Songs auf der Plattform SoundCloud hoch – produktionstechnisch sicher keine Meisterwerke, doch sie fielen auf. Mit "X 100PRE" stieg er 2018 in die Charts ein, wenig später folgten Hits, die Lateinamerika und die USA elektrisierten. Auf der Bühne gilt er als unberechenbar, in Interviews als ehrlich und manchmal provokant. Zu seiner Heimat Puerto Rico pflegt der 31-Jährige bis heute ein intensives, wenn auch zwiegespaltenes Verhältnis. Im Interview mit Variety erklärte er jüngst: "Es ist nicht immer das Paradies, aber ein Ort, der dich herausfordert."

Getty Images Rapper Bad Bunny im März 2025 in Hollywood

Getty Images Rapper Bad Bunny im Juli 2025 in Puerto Rico

Getty Images Bad Bunny, 2021