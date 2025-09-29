Super-Bowl-Halbzeitshow: Diese Stars gratulieren Bad Bunny

Nun ist es offiziell: Bad Bunny (31) wird die Bühne der Super-Bowl-Halbzeitshow im kommenden Jahr zum Beben bringen. Der Superstar aus Puerto Rico, der gerade als Headliner bekannt gegeben wurde, hat nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe bereits prominente Unterstützung von Vorgängerinnen erhalten. Jennifer Lopez (56), die selbst zusammen mit Shakira (48) 2020 die legendäre Show gestaltete, postete auf X ein gemeinsames Foto mit Bad Bunny vor einer puerto-ricanischen Flagge und schrieb voller Stolz: "Jetzt bist du dran! Bori Gang, los geht's!" Auch Shakira meldete sich auf Instagram zu Wort und betonte, wie sehr sie sich über den Beitrag des Latin-Superstars freut: "Willkommen zurück auf der Super-Bowl-Bühne! Hier gehen meine Latin-Leute!"

Nicht nur J.Lo und Shakira zeigen sich begeistert. Der Country-Musiker Jelly Roll (40) drückte seine Bewunderung für Bad Bunnys Karriereweg aus und lobte ihn dafür, dass er es von Wrestlemania zur Super Bowl geschafft hat. DJ Diplo (46) sorgte derweil für Schmunzler, als er auf Bad Bunnys Social-Media-Posting humorvoll nach einem Platz auf der Gästeliste fragte. Für Bad Bunny selbst ist der Moment mehr als nur ein persönlicher Meilenstein. Er erklärte: "Was ich fühle, geht über mich hinaus. Es ist für die, die vor mir kamen und unzählige Yards liefen, damit ich eintreten und einen Touchdown erzielen konnte. Das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte."

Der charismatische Musiker wird am 8. Februar die Bühne im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, betreten. Damit reiht er sich in die Riege von Künstlerinnen und Künstlern ein, die das weltweit gefeierte Event zu einem Spektakel gemacht haben. Die Super-Bowl-Halbzeitshow gilt als einer der prestigeträchtigsten Auftritte in der Musikwelt. In diesem Jahr begeisterte Kendrick Lamar (38) mit seinen größten Hits, 2024 war es Usher (46). 2023 nutzte Rihanna (37) ihren Auftritt bei dem Riesenevent, um ihre zweite Schwangerschaft bekannt zu geben.

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Shakira und Jennifer Lopez bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2020

Getty Images Kendrick Lamar bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2025