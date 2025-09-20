Bad Bunny angeblich auf fast eine Million Euro verklagt

Bad Bunny (31) sieht sich People Magazine zufolge jetzt mit einer Klage in Höhe von einer Million Dollar konfrontiert. Kläger ist der 84-jährige Román Carrasco Delgado aus Puerto Rico, dessen Haus in Bad Bunnys Kurzfilm "Debí Tirar Más Fotos" sowie in einer Bühnenshow des Künstlers zum Einsatz kam. Román, ein Witwer aus Humacao, behauptet, die Nutzung seines rosafarbenen Hauses habe ihn emotional belastet, da es inzwischen von zahlreichen Touristen besucht werde. Der Verlust an Privatsphäre und der wachsende Druck im Alltag seien für ihn kaum noch auszuhalten.

Zusätzlich erhebt Román den Vorwurf, von den Projektbeteiligten unzureichend informiert worden zu sein. Laut People Magazine habe er zwar ursprünglich Dreharbeiten in seinem Haus erlaubt, jedoch ohne die Tragweite und weitere Nutzungsmöglichkeiten zu kennen. Er behauptet, seine Unterschriften seien für Verträge missbraucht worden, deren Inhalt ihm nie erklärt wurde. Für die Dreharbeiten erhielt er lediglich 5.200 Dollar, während der Film Millionen von Aufrufen erzielt hat.

Die Klage trifft Bad Bunny in einer sensiblen Phase, denn zuletzt machte der Musiker mit klaren politischen Positionen Schlagzeilen. Er entschied, bei seiner Welttournee keine Konzerte in den USA zu geben. Grund dafür war die Sorge, dass Fans dort mit Einwanderungsbehörden wie ICE in Konflikt geraten könnten. Diese Haltung zeigte sein Verantwortungsbewusstsein, doch die aktuellen Vorwürfe werfen ein anderes Licht auf ihn und sein Umfeld. Ob sich der Konflikt außergerichtlich lösen lässt, bleibt nun abzuwarten.

Getty Images Bad Bunny 2024

Getty Images Rapper Bad Bunny im Juli 2025 in Puerto Rico

Getty Images Rapper Bad Bunny, Met Gala 2025