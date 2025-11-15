Fünf auf einen Streich: Bad Bunny sahnt bei Latin Grammys ab

Bad Bunny (31), einer der erfolgreichsten Künstler der lateinamerikanischen Musikszene, hat bei den diesjährigen Latin Grammys groß abgeräumt und gleich fünf Trophäen mit nach Hause genommen. Die Verleihung fand am Donnerstagabend statt, wo der Musiker, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, laut TMZ unter anderem die begehrte Auszeichnung "Album des Jahres" für sein Werk "Debí Tirar Más Fotos" erhielt. In seiner Dankesrede widmete er diesen Preis "allen jungen Menschen Lateinamerikas". Weiterhin gewann er in den Kategorien "Bestes Urban-Album", "Beste Urban-Musikperformance", "Bester Urban-Song" und "Beste Reggaeton-Performance".

Doch abseits der glamourösen Veranstaltung wurden auch kritische Stimmen laut – vor allem im Hinblick auf seine bevorstehende Halbzeitshow beim Super Bowl LX. Wegen seiner Entscheidung, dort ausschließlich spanischsprachige Songs zu präsentieren, warfen ihm einige US-Bürger vor, sich öffentlich gegen die USA zu stellen. Auch der Verzicht auf eine Tour in den Vereinigten Staaten zugunsten einer 30-tägigen Konzertreihe in San Juan, Puerto Rico, löste in diesen Kreisen Diskussionen aus. Bad Bunny selbst wies bei den Latin Grammys die Vorwürfe zurück und erklärte: "Es gibt viele Möglichkeiten, patriotisch zu sein und unsere Heimat zu verteidigen. Wir haben uns für die Musik entschieden."

Für den Sänger, der 2025 auch als "Bester Künstler des 21. Jahrhunderts" bei den Latin Billboard Awards ausgezeichnet wurde, ist seine puerto-ricanische Herkunft von Beginn an ein wichtiger Teil seiner Bühnenidentität. Fans erinnern sich, wie Bad Bunny in der Vergangenheit immer wieder Wert darauf legte, die Kultur und Geschichte seiner Heimat zu repräsentieren. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er durch Auftritte wie jene im Rahmen der Halbzeitshow von Jennifer Lopez (56) und Shakira (48) beim Super Bowl 2020. Dass er nun selbst als Headliner dieses Spektakel anführt, ist für viele ein beeindruckender Meilenstein in einer bereits außergewöhnlichen Karriere.

Imago Sänger Bad Bunny bei den Latin Grammy Awards in Las Vegas, 13. November 2025

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Getty Images Rapper Bad Bunny im Juli 2025 in Puerto Rico