Bad Bunny beim Super Bowl: Shakira ist Feuer und Flamme

Bad Bunny (31) wird im kommenden Februar die große Ehre zuteil, die Halbzeitshow des Super Bowls 2026 zu headlinen. Während einige Fans der NFL diese Entscheidung kritisch kommentieren, zeigt sich Sängerin Shakira (48) begeistert. Gegenüber Variety erklärte sie: "Es wurde auch Zeit!" Die kolumbianische Musikerin lobt den puerto-ricanischen Superstar nicht nur für sein Talent, sondern auch dafür, wie er die lateinamerikanische Kultur auf solch einer weltweiten Bühne repräsentiert. Besonders bewundere sie die wachsende Akzeptanz der spanischen Sprache in der Popmusik weltweit.

Schon 2020 stand Bad Bunny gemeinsam mit Shakira und Jennifer Lopez (56) auf der Bühne des Super Bowl LIV und sorgte in Miami für einen denkwürdigen Auftritt. Seither gilt er als einer der erfolgreichsten Künstler seiner Generation. Im Jahr 2024 war der Rapper laut Spotify der drittmeistgestreamte Künstler überhaupt – direkt hinter Taylor Swift (35) und The Weeknd (35). Shakira erinnert sich noch gut an ihren eigenen Super-Bowl-Auftritt: "Damals war es schon ein mutiger Schritt, Teile unseres Sets in Spanisch zu performen." Sie sieht Bad Bunnys bevorstehenden Auftritt als weiteren Fortschritt für spanischsprachige Musik in der internationalen Poplandschaft.

Privat und beruflich verbindet Shakira und Bad Bunny eine gegenseitige Wertschätzung. Die kolumbianische Sängerin zeigte sich immer wieder beeindruckt von seinem kometenhaften Aufstieg und seiner Bedeutung als kulturelle Ikone. Während Bad Bunny zunehmend internationale Fans begeistert, sieht Shakira darin auch eine moderne Welle von Anerkennung für lateinamerikanische Künstlerinnen und Künstler. Trotz der Kritik einiger Fans hat sie keinen Zweifel daran, dass er bei der kommenden Halbzeitshow Geschichte schreiben wird. "Ich freue mich unglaublich, ihm zuzusehen!", so die Sängerin voller Vorfreude.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bad Bunny und Shakira

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira und Bad Bunny bei der Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show in Miami, 2. Februar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin