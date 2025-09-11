Baby wohl da: Saoirse Ronan wurde mit Kinderwagen gesichtet

Saoirse Ronan (31) und ihr Ehemann Jack Lowden wurden in einem Londoner Park bei einem romantischen Spaziergang mit einem Kinderwagen gesichtet. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Lady Bird" und "Little Women", strahlte vor Glück, während sie liebevoll in den Wagen blickte. Das zeigen Fotos, die unter anderem The Sun vorliegen. Wochen zuvor wurde sie noch mit sichtbarem Babybauch fotografiert, was vermuten lässt, dass die beiden ihr erstes Kind bereits begrüßen durften. Das Ehepaar wirkte entspannt und herzlicher denn je, als es gemeinsam Zeit im Freien verbrachte.

Die beiden Schauspieler, die sich 2018 am Set von "Maria Stuart, Königin von Schottland" kennenlernten, führen eine sehr private Beziehung. Nach sechs Jahren heirateten Saoirse und Jack im vergangenen Jahr in Edinburgh im engsten Kreis. Schon im Mai hatte ein Insider gegenüber dem Blatt verraten, dass das Paar "überglücklich" sei, Eltern zu werden. Gemeinsam leben sie in einem großzügigen Haus in London, das sie sich mit ihrem Hund Fran teilen. Jack beschrieb seine Frau einmal als "eine Kraft der Natur, die sowohl vor als auch hinter der Kamera bemerkenswert ist".

In den vergangenen Tagen gab es bereits Spekulationen darüber, ob Saoirse und ihr Mann Eltern geworden sind. Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, hatte Jack überraschend eine Drehpause bei der Netflix-Produktion "Stolz und Vorurteil" eingelegt. Der Schauspieler soll sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen haben. Am Set mussten deshalb sogar Doppelgänger zum Einsatz kommen. Ein Detail, das viele Fans als Hinweis auf die Geburt deuteten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden bei den BAFTA Awards, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2019