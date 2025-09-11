Ganz heimlich: Hat Saoirse Ronan schon ihr Baby bekommen?

Im Juni dieses Jahres wurde bekannt, dass die Schauspielerin Saoirse Ronan (31) und ihr Ehemann Jack Lowden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun gibt es laut mehreren Insidern ein Update: Denn wie unter anderem Daily Mail berichtet, haben die beiden Hollywoodstars offenbar heimlich ihren Nachwuchs bekommen! Die Gerüchte begannen, als Jack überraschenderweise die Dreharbeiten der Netflix-Produktion "Stolz und Vorurteil" pausierte. Er soll sich aus persönlichen Gründen vorübergehend zurückgezogen haben. Etwa ein Vaterschaftsurlaub?

Ein Schauspielprofi wie Jack würde eine solche Produktion nicht ohne triftigen Grund pausieren. Immerhin führte sein Fernbleiben zu echten Komplikationen am Set: Wie Tribune berichtet, mussten sogar Doppelgänger eingesetzt werden. Auch Saoirse fiel mit ungewöhnlichem Verhalten auf. Die "Little Women"-Bekanntheit sollte eigentlich zum diesjährigen Toronto International Film Festival erscheinen, wo ihr neuer Film "Bad Apples" Premiere feierte. Doch die 31-jährige New Yorkerin glänzte mit Abwesenheit. Fans deuten dies als möglichen Hinweis auf die Geburt des Nachwuchses.

Weder Saoirse noch Jack haben sich bisher jedoch zu den Gerüchten geäußert. Die beiden Schauspieler fanden im Jahr 2018 durch den gemeinsamen Film "Maria Stuart, Königin von Schottland" zueinander. Seither halten sie ihr Liebesglück streng privat. Selbst ihre Hochzeit im Jahr 2024 wurde nur durch wenige Details bekannt. Auch Saoirses Schwangerschaft wurde diskret behandelt. Nur in ganz seltenen Fällen wurde die Schauspielerin mit ihrem Babybauch gesichtet.

Getty Images Schauspielerin Saoirse Ronan, März 2025

Getty Images Schauspielerin Saoirse Ronan, Mai 2025

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden bei den BAFTA Awards, Februar 2025

