Schwangere Saoirse Ronan präsentiert Babybauch in London

Saoirse Ronan (31) wurde am vergangenen Sonntag mit ihrem wachsenden Babybauch in London gesichtet. Die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Lowden und ihrem Terrier Fran einen Spaziergang in der Sommersonne genoss. Gekleidet in ein elegantes Leoparden-Sommerkleid, kombinierte sie ihren Look mit 90er-inspirierten Sonnenbrillen und hellblauen Birkenstock-Sandalen. Saoirse, die im Mai ihre Schwangerschaft bekannt gab, schien die warmen Temperaturen zu genießen – besonders, als sie zu einem Dairy-Milk-Eis griff.

Nur knapp ein Jahr nach ihrer Hochzeit in Edinburgh im Juli 2024 sind Saoirse und Jack überglücklich, bald Eltern zu werden. Das Paar lernte sich am Set des historischen Dramas "Mary Queen of Scots" kennen, in dem Saoirse die Hauptrolle als Maria Stuart übernahm und Jack ihren Ehemann Lord Darnley spielte. Ihr Babybauch sorgte erstmals bei der Louis Vuitton Cruise im Mai in Paris für Aufsehen, bevor die Schwangerschaft offiziell bestätigt wurde. Jack, der unter anderem als kommender James Bond gehandelt wird, ist bekannt dafür, seine Frau laut Daily Mail in höchsten Tönen zu loben: "Die Frau ist eine Naturgewalt auf und abseits der Leinwand."

Privat zeigte sich Saoirse in der Vergangenheit immer offen dafür, eines Tages eine Familie zu gründen. Sie erklärte, dass ihr Erfolg in jungen Jahren ihr die Möglichkeit gab, nun einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. "Ich habe immer davon geträumt, Mutter zu sein", verriet sie im vergangenen Jahr gegenüber Daily Mail. Die Schauspielerin, die als Nächstes in dem Thriller "Bad Apples" zu sehen sein wird, genießt sichtlich jede Etappe dieser besonderen Zeit. Jack hingegen wird bald als Mr. Darcy in einer neuen Netflix-Adaption von "Stolz und Vorurteil" zu sehen sein. Als Team scheinen die beiden nicht nur beruflich, sondern auch privat bestens zu harmonieren.

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles

Jamie McCarthy/Getty Images for National Board of Review Saoirse Ronan bei den National Board of Review Annual Awards in New York City

