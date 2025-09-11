Gruselig? Diese Maske trägt Leyla Heiter bei der Hausarbeit

Leyla (29) und Mike Heiter (33) sind frisch verheiratet. In- und auswendig kannte Mike seine Liebste vor der Hochzeit aber wohl noch nicht – mindestens mit einer Angewohnheit überrascht Leyla ihn nun auch noch nach der Trauung. Auf Instagram teilt der Realitystar ein Video, auf dem Leyla beim Staubsaugen zu sehen ist. Als sie sich zur Kamera umdreht, dann der Schreckmoment: Was trägt sie denn da für eine Maske? "Sagt mir mal bitte, ob das normal ist", wendet er sich lachend, angesichts der weißen Gruselmaske, die seine Ehefrau trägt, an seine Community.

Leyla stellt klar, was es mit ihrem außergewöhnlichen Look auf sich hat. "Skincare und Putzen", erklärt sie und fügt hinzu: "Man muss das doch verbinden." Ihrem Tonfall zufolge kann sie Mikes Fassungslosigkeit nicht nachvollziehen. Bei ihrer Gesichtsbedeckung handelt es sich offensichtlich um eine Rotlicht-Maske. "Ich sags euch, diese Frau ist Wahnsinn", ergänzt er humorvoll. Beschweren kann sich der einstige Love Island-Star aber wohl nicht: Während die 29-Jährige den Haushalt schmeißt, liegt er nämlich gemütlich auf der Couch.

Die Heiters schweben seit ihrer Märchenhochzeit, die kürzlich an der malerischen Amalfiküste stattfand, ohnehin auf Wolke sieben. Beide haben sich durch ihre charmante, oft humorvolle Art eine große Fangemeinde aufgebaut. Mike hatte im Vorfeld der Hochzeit unter anderem verraten, dass das Paar bald Nachwuchs plant. Ein Wunsch, der in ihrer Hochzeitsnacht wohl ernsthaft in Angriff genommen wurde. Ob der erste Schuss ein Treffer war oder das Heiters-Baby noch eine Weile auf sich warten lässt, werden die Fans der beiden bestimmt bald erfahren.

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

Instagram / mikeheiter Leyla Heiter, Realitystar

Imago Mike und Leyla Heiter, Oktober 2024