Haben Mike und Leyla Heiter Lust auf Temptation-Teilnahme?

Frisch verheiratet und voller Tatendrang: Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) haben bei den TikTok Awards verraten, welche TV-Pläne sie reizen – und welche ganz sicher nicht. Auf die Frage, ob das Paar bei Temptation Island V.I.P. mitmachen würde, folgte eine unmissverständliche Absage. "Auf gar keinen Fall. Niemals. Also da können die uns zahlen, was sie wollen", betonte Leyla gegenüber Promiflash. Mike legte nach und machte klar, dass auch eine stattliche Gage daran nichts ändert: "Da können die uns auch eine Million für anbieten, das machen wir nicht."

Warum die Absage so strikt ist, erklärte Mike mit einem bildhaften Vergleich. "Das ist, wie wenn du eine Ziege im Löwengehege freilässt, das machst du ja auch nicht. Du hältst die Ziege ja schön fern von dem Gehege", witzelte der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Leyla schlug in dieselbe Kerbe und machte ihren Standpunkt unmissverständlich: "Ich finde auch, wenn man ja geheiratet hat, wofür muss man noch irgendwas testen? Also, das hätte man davor, wenn überhaupt, machen können. Aber jetzt auf gar keinen Fall." Für das frisch verheiratete Duo ist der Kurs klar: Vertrauen statt Versuchung, Team statt Test. "Bei uns wird nichts getestet. Wir haben gekauft. Es gibt kein Umtauschrecht", fasste Mike mit einem Augenzwinkern zusammen.

Statt die Liebe in einer TV-Show auf die Probe zu stellen, setzt das Reality-Traumpaar den Fokus lieber auf die gemeinsame Familienplanung. In einer Instagram-Story ließ Leyla kürzlich durchblicken: "Wir sind dran. Und wenn's kommt, kommt's." Die Hoffnung auf Zwillinge ist dabei besonders groß und wurde von ihr als "die Krönung" bezeichnet. Damit es mit dem Baby klappt, greift Leyla auch zu Ovulationstests. "Ich habe mir so eine fette Packung gekauft, weil mir viele geschrieben haben, dass sie dadurch sehr schnell schwanger geworden sind", erzählte die Influencerin ihren Followern. Gleichzeitig bleiben die beiden realistisch und betonen, dass sie geduldig bleiben möchten, falls es nicht sofort klappt.

Imago Europapremiere von Landman Staffel 2 im Zoo Palast: Mike Heiter und Leyla Lahouar in Berlin, 14.11.2025

Imago Mike Heiter und Leyla Heiter beim RTL Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" 2025

Imago Leyla Lahouar und Mike Heiter beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 09.11.2024