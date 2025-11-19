Babyplanung gestartet: Leyla Heiter zeigt Ovulationstests

Leyla Heiter (29) und ihr Ehemann Mike (33) haben auf Instagram ein neues Kapitel ihres Lebens angedeutet – und die Fans sind aus dem Häuschen. Ein Post zeigt die Reality-TV-Darstellerin im Bademantel, mit Turban auf dem Kopf, auf dem Boden sitzend. Vor ihr: zwei große Pakete Ovulationstests. Unter den Beitrag setzte Leyla einen augenzwinkernden Kommentar: "Da will's aber eine wissen!" Diese Worte haben die Gerüchteküche ordentlich angeheizt und die Frage aufgeworfen: Wird die Influencerin bald Mama?

Erst diesen August hatten Leyla und Mike vor laufenden Kameras geheiratet und schon damals keinen Hehl aus ihrem Kinderwunsch gemacht. "Wir nutzen die Hochzeitsnacht für ein Babyprojekt", ließ das frischvermählte Paar damals gegenüber Bild verlauten. Doch für Leyla gibt es nicht nur Grund zur Vorfreude: Sie sprach offen darüber, dass sie Angst habe, dass ihr Traum von einer eigenen Familie nicht so leicht in Erfüllung gehen könne. Dies hänge mit einer Vorerkrankung zusammen, die sie in der Vergangenheit bewältigen musste. Bereits im Dschungelcamp 2024 hatte sie erzählt, dass sie wegen einer Gebärmutterhalskrebserkrankung operiert werden musste, was mögliche Komplikationen mit sich bringen könnte.

Zuletzt hatte die Influencerin ihre Community auch mit einem ehrlichen Gesundheitsupdate bewegt. In ihrer Instagram-Story berichtete sie, dass sie seit Monaten unter Rücken- und Knieschmerzen litt und sich deswegen erneut in ärztliche Behandlung begeben hatte. Die Diagnose fiel eindeutig aus. "Mein linkes Bein ist um die zwei Zentimeter kürzer als mein rechtes Bein. Das ist richtig, richtig heftig", gestand sie offen. Zusätzlich habe der Arzt eine spürbare Flüssigkeitsansammlung im rechten Knie festgestellt. Leyla habe deshalb Physiotherapie und spezielle Ferseneinlagen verschrieben bekommen. Auch eine Bandage soll Rücken und Knie stabilisieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Leyla Lahouar und Mike Heiter, 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar