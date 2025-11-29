Pläne: Hier sehen sich Mike und Leyla Heiter in fünf Jahren

Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) haben im Juli dieses Jahres den Bund fürs Leben geschlossen und nutzen nun jede Gelegenheit, um ihre Zukunftspläne zu schmieden. Bei den TikTok Awards plauderten die beiden mit Promiflash über ihre Träume und Visionen. Mike verriet: "Boah, in fünf Jahren, da sehe ich uns mit Kindern auf jeden Fall." Seine frisch angetraute Frau teilte ebenfalls ihre Vorstellungen: Sie wünsche sich ein Zuhause mit Tieren und Meerblick. "Ich möchte einen Esel haben, so einen Bauernhof mit ganz vielen süßen Tieren. Ja, aber irgendwo, wo es Strand gibt", erklärte sie begeistert.

Im Gespräch mit Promiflash malen die beiden ihr Bild von der gemeinsamen Zukunft weiter aus. Mike fasst die Idee zusammen: "Ein Bauernhof am Strand mit ein bisschen Luxus." Leyla setzt noch einen drauf und schwärmt von einem Zuhause, das beides vereint: Landleben und Glamour. "Stellt euch mal einen riesengroßen Bauernhof in der Nähe vom Strand vor. Und dann ist da aber so eine fette Villa mit Glasfronten. Das kennt man ja auch nicht. Und nebenan die Kühe zu melken. So was wäre cool", schwärmte die Influencerin. Kinder, Tiere, Meerblick – das Paar scheint sich einig zu sein, dass es in fünf Jahren bunt, lebendig und sehr familiär werden soll.

Einen Teil ihrer Zukunftsplanung nahm das Reality-Traumpaar bereits in die Hand: Die beiden versuchen derzeit, Nachwuchs zu bekommen. In einer Instagram-Story ließ Leyla ihre Fans kürzlich an dem privaten Wunsch teilhaben. "Wir sind dran. Und wenn's kommt, kommt's", erklärte die Influencerin offen. Besonders groß ist dabei ihre Hoffnung auf Zwillinge – das bezeichnete sie begeistert als "die Krönung". Gleichzeitig kündigte das Paar an, seine Fans sofort über Neuigkeiten informieren zu wollen.

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin

Imago Mike Heiter und Leyla Heiter beim RTL-Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" in Köln-Deutz, 20.11.2025

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei der Premiere der 2. Staffel von Landman im Zoo Palast Berlin