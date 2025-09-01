Schritt Richtung Baby: Die Heiters nutzten Hochzeitsnacht

Mike (33) und Leyla Heiter (29) haben nach ihrer romantischen Märchenhochzeit an der malerischen Amalfiküste einen besonderen Wunsch in Angriff genommen: Nachwuchs. Die Reality-TV-Stars feierten am Wochenende vor 114 Gästen ihre Liebe und gaben sich das Jawort. Im Vorfeld hatte Mike bereits verkündet, dass er in der Hochzeitsnacht ein Baby zeugen wolle – hat er sein Wort gehalten? "Ich habe ja was angekündigt und wenn ich was ankündige, ziehe ich das auch durch. Das haben wir auch gemacht", verspricht er gegenüber Bild.

Ob Leyla tatsächlich bald schwanger wird, bleibt abzuwarten. Das Paar freut sich jedoch schon jetzt auf möglichen Nachwuchs und plant vorausschauend. Einen Namen für das Baby haben sie allerdings schon ausgeschlossen. Der Name Gigi, scherzhaft vorgeschlagen von Mikes bestem Freund Gigi Birofio (26) während der Feier, kommt für den Nachwuchs nicht infrage. "Wenn es Gigi heißt, weiß ich schon: Probleme sind vorprogrammiert. Deswegen doch lieber einen anderen Namen", erklärt Leyla lachend. Ebenso wird der Vorschlag Gigiolina für ein Mädchen von ihnen abgelehnt.

Momentan zelebrieren die frisch Vermählten noch die gemeinsamen Erinnerungen an diesen besonderen Tag. "Es kann kein perfekteres Wochenende mehr geben, die ganzen Emotionen und Eindrücke müssen wir erstmal verarbeiten, es war so crazy!", betont das Paar. Allerdings haben sie schon das nächste Highlight geplant, denn die Flitterwochen stehen bevor. Bald geht es auf die Seychellen, wo sie noch mehr Zeit zu zweit verbringen wollen. Für Mike und Leyla, die sich Anfang 2024 im Dschungelcamp kennenlernten und im Oktober desselben Jahres bei Promi Big Brother verlobten, scheint also alles nach Plan zu laufen.

IMAGO / Beautiful Sports Mike und Leyla Heiter, November 2024

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Heiter im August 2025