Selena Gomez verrät Wohndetails mit Verlobtem Benny Blanco

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) sind verlobt und planen bereits ihre gemeinsame Zukunft. Zu Gast im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (53) teilte Selena kürzlich Details über das gemeinsame Zuhause in Beverly Hills mit. Obwohl das Paar verliebt ist, könnten ihre Einrichtungsstile nicht unterschiedlicher sein. Während Selena auf natürliche Dekoration setzt, schwärmt Benny für künstliche Früchte. "Wir haben orangefarbene Schalen, die so real aussehen, dass Leute sie für Müll halten", erklärte die Sängerin lachend und fügte hinzu: "Das ist wohl Bennys Geschmack."

Die beiden Künstler blicken auf eine langjährige Verbindung zurück. 2019 arbeiteten sie erstmals an einem gemeinsamen Song, und ihre Freundschaft entwickelte sich später zur Romanze. Benny stellte Selena im Dezember einen Ring mit einem maßgeschneiderten Diamanten vor und die beiden verkündeten ihre Verlobung. Selena sprach offen darüber, wie Benny sie respektiert und sie sich bei ihm sicher fühlt. "Er ist nicht nur mein Partner, sondern auch mein bester Freund", erzählte sie im Podcast "Good Hang". Das Paar plant derzeit ihre Hochzeit, und Selenas ausgelassener Junggesellinnenabschied im August deutet darauf hin, dass der große Tag bald kommen könnte.

Neben ihren beruflichen Erfolgen scheint es vor allem die gemeinsame Zeit zu Hause zu sein, die die beiden miteinander verbindet. Selena verriet, dass Benny liebend gerne für sie kocht und sie es genieße, ihm dabei zuzuschauen. "Er erklärt mir, was er macht, und ich finde das einfach zuckersüß", schwärmte sie. Mit ihrer tiefen Verbundenheit und ihrem Humor scheinen Selena und Benny in der Lage zu sein, auch über kleinere Unterschiede hinwegzusehen, wie etwa ihre eigenwilligen Geschmacksvorlieben bei der Einrichtung. Fans warten gespannt auf den nächsten Schritt in ihrer Liebesgeschichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez bei ihrem JGA in Cabo im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025