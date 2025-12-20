Wegen Gewitter: Kim Virginia Greys Haus steht unter Wasser

Realitystar Kim Virginia Grey (30) meldet sich mitten in der Nacht aus Ras al Khaimah – und schildert in ihrer Instagram-Story Szenen, die an einen Katastrophenfilm erinnern. Heftige Gewitter entladen sich über der Stadt, Blitze zucken ohne Pause, Sturmböen rütteln am Haus, während Regenmassen niedergehen. "Mein Haus wird einfach überflutet. Meine Küche ist komplett überschwemmt und in das Wohnzimmer kommt auch schon Wasser rein. Der Pool läuft auch schon über", schreibt Kim. In weiteren Clips berichtet sie von herumfliegenden Gegenständen, die der Wind von den Terrassen fegt.

Doch das war nicht alles – die Gefahr scheint noch nicht vorbei zu sein. Kim teilt weiter, dass sie eine Notfallmeldung auf ihrem Handy erhalten habe, die vor möglichen tornadoähnlichen Twistern über der Region warnte. Sie schreibt weiter, wie hilflos sie sich fühle: "Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll... denn die Warnmeldung auf meinem Handy sagt: nicht das Haus verlassen." Die Kombination aus Wetterchaos, drohender Gefahr und den Schäden in ihrem Zuhause scheint sie sichtlich belastet zu haben, wie in ihren Videos zu sehen ist.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihrer Community einen ganz anderen, emotionalen Moment gezeigt: Ihre drei Dalmatiner-Welpen durften zum ersten Mal nach draußen. "Sie dürfen das erste Mal raus! Heule gleich", schrieb Kim gerührt zu einem Video, das die neugierigen Hunde beim Erkunden zeigt. Gleichzeitig wurde sie auch etwas sentimental, denn für die Tiere war alles neu und überwältigend. "Irgendwie bricht es mir das Herz, dass das gerade alles neu für sie ist, aber ich bin heilfroh – was ich ihnen jetzt alles zeigen kann", teilte Kim mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit