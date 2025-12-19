Selena Gomez: Warum ihre Stimme manchmal anders klingt

Selena Gomez (33) hat in einem Instagram-Live am Dienstag Klartext gesprochen und erklärt, warum sich ihre Stimme im Laufe der Jahre hörbar verändert hat. Die Sängerin und Schauspielerin beantwortete dabei eine Fanfrage, die sie nach eigenen Worten "schon ein paar Mal" erreicht hat. Der eigentliche Grund ist körperlich: "Mein Hals schwillt innen manchmal an", sagte Selena. Das passiere gelegentlich, und mehr sei es auch nicht. Für die offene Kommunikation bedankte sie sich direkt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern: "Ich bin froh, dass ihr im Live ehrlich zu mir seid. Ich weiß das wirklich zu schätzen."

Hintergrund ihrer Worte: Selena spricht seit Jahren offen über ihre Gesundheit, vor allem über Lupus. Die chronische Autoimmunerkrankung kann laut der Mayo Clinic Schwellungen und Entzündungen auslösen, die sich an Gelenken, Haut, Organen – und offenbar auch im Halsbereich – bemerkbar machen. Schon früher hatte die Musikerin erklärt, dass Medikamente bei ihr zeitweise Wassereinlagerungen begünstigen und ihr Gewicht schwanken lassen. Online gab es nach dem neuen Live-Auftritt viel Zuspruch für die Transparenz. „Ich liebe, wie ehrlich und offen sie ist“, schrieb ein Fan unter einem Clip. Ein anderer lobte: „Selena spricht das selbst mit Anmut und Selbstbewusstsein an – das ist wahre Stärke.“ Viele Nutzerinnen und Nutzer betonten, wie wichtig es sei, dass Prominente körperliche Veränderungen ohne Scham benennen.

Abseits der Bühne hält Selena ihr Privatleben bewusst nah bei sich. In Interviews klingt sie in den vergangenen Monaten geerdet und zufrieden, und im Alltag zeigt sie sich mit Gesten, die eher ruhig als laut sind. Wer sie kennt, weiß: Familie und enge Freunde haben bei der Sängerin einen festen Platz, und sie sucht Rückzug, wenn es zu laut wird. Die Unternehmerin hinter Rare Beauty spricht gern darüber, wie sie Routine und kleine Rituale für sich nutzt, um Balance zu finden. Bei öffentlichen Auftritten fällt auf, wie sehr sie auf Verbundenheit setzt – mit Team, Fans und den Menschen, die sie begleiten. Diese Nähe prägt auch ihre Kommunikation: direkt, freundlich, ohne Drama – und genau damit erreicht sie ihr Publikum.

Getty Images Selena Gomez im Mai 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Dezember 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco