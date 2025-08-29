Selena Gomez teilt Einblick in ihren Junggesellinnenabschied

Wie die neuesten Schnappschüsse zeigen, hat Selena Gomez (33) ihren Junggesellinnenabschied in vollen Zügen genossen. Die Sängerin feierte mit einer Gruppe enger Freundinnen in der traumhaften Kulisse von Cabo San Lucas in Mexiko. Auf Instagram gibt sie ihren Fans einen Einblick in die Feierlichkeiten, indem sie zahlreiche Fotos teilt. Selena trug während ihrer Bachelor-Party festliche "Bride"-Kleidung, darunter einen Schleier mit der Aufschrift "bride to be" und weiße Sundresses, um ihre Rolle als zukünftige Braut zu unterstreichen. Höhepunkte des Wochenendes waren ein Dinner am Strand bei Kerzenschein, eine Bootsfahrt und heitere Momente mit Mariachi-Musik.

Neben den fröhlichen Impressionen von Selenas Ausflug fanden auch die Party-Aktivitäten ihres Verlobten Benny Blanco (37) ihren Weg in die sozialen Medien. Der Musikproduzent feierte seinen Junggesellenabschied in Las Vegas. Benny beschrieb die Zeit als "unvergesslich" und zeigte Fotos von einem luxuriösen Dinner mit Blick auf die Skyline, Momenten in einem Spa, das er als "den heilendsten Ort der Welt" bezeichnete, sowie Schnappschüssen von Speisen wie Kaviar.

Im Winter des vergangenen Jahres ist Benny vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Die bevorstehende Hochzeit scheint für Selena ein ganz besonderer Moment zu sein. In einem Interview Anfang dieses Monats schwärmte die Sängerin: "Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich habe noch nie so sicher bei etwas gefühlt." Dass sie nun den Bund fürs Leben eingehen möchte, markiert einen bedeutenden Abschnitt im Leben des einstigen Kinderstars.

Instagram / selenagomez Selena Gomez bei ihrem Junggesellinnenabschied

Instagram / selenagomez Selena Gomez, August 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez bei ihrem JGA in Cabo im August 2025