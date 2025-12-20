Luisa Neubauer spricht erstmals über den Tod ihres Vaters

Luisa Neubauer (29) hat eine der persönlichsten Geschichten ihres Lebens öffentlich gemacht: Im Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke Mediengruppe spricht die Klimaaktivistin darüber, wie schwer es ihr fiel, mit dem Tod ihres Vaters in der Öffentlichkeit umzugehen. Bekannt geworden ist Luisa Anfang ihrer 20er mit ihrem Einsatz für das Klima, doch im Hintergrund trug sie eine private Last mit sich. Immer wieder sei sie in Interviews damals gefragt worden: "Was halten deine Eltern von deinem beruflichen Weg?", erinnert sie sich. Genau vor dieser scheinbar harmlosen Frage hatte sie "eine Wahnsinnsangst", weil sie "nicht losheulen" wollte. Ihr Vater starb 2016 an Krebs, als Luisa 19 Jahre alt war.

Die Aktivistin schildert im Podcast eine prägende Erinnerung: Kurz vor ihrem 20. Geburtstag reiste sie für ein Wochenende nach Berlin, um Jugendbotschafterin einer Entwicklungsorganisation zu werden. Ihrem schwerkranken Vater sagte sie, sie sei ein paar Tage weg, er solle durchhalten. "Als ich zwei, drei Tage später wiederkam, ja, war er nicht mehr da", erzählt Luisa. Die Zurückhaltung, über so Intimes zu sprechen, habe auch mit der öffentlichen Rolle zu tun, in der für Verletzlichkeit wenig Raum bleibt. "Trauer hat wenig Platz in der Regel", sagt sie über die deutsche Medienlandschaft. Dass sie den Schritt nun bewusst geht, ist für sie eine Frage der Ehrlichkeit – gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber ihren Fans.

Als eines der zentralen Gesichter der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung kämpft Luisa seit Jahren auf Bühnen, in Talkshows und im digitalen Raum für strengere Klimapolitik und globale Gerechtigkeit. Privates hielt die 29-Jährige lange bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch ihre Beziehung zu Moderator Louis Klamroth (36), der seit Anfang 2023 die ARD-Talkshow Hart aber Fair moderiert. Louis betonte damals, dass die Beziehung zur Klimaaktivistin die journalistische Unabhängigkeit seiner Arbeit nicht beeinträchtige, und schloss aus, Luisa in seiner Sendung auftreten zu lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luisa Neubauer, Klimaschutz-Aktivistin

Anzeige Anzeige

Getty Images Luisa Neubauer, Klimaaktivistin

Anzeige Anzeige