"Emily in Paris": Staffel 5 stürmt direkt an Netflix-Spitze

Die Fans haben darauf gewartet, jetzt ist es endlich so weit: Seit Mitte Dezember läuft bei Netflix die fünfte Staffel von Emily in Paris – und die neuen Folgen schießen auf Anhieb auf Platz 1 der Serien-Charts. Laut Moviepilot wieder im Mittelpunkt: Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (36), die diesmal allerdings nicht mehr durch Paris stolpert, sondern ihren Alltag in Rom meistert. Die Marketingexpertin leitet dort das neue Büro der Agentur Agence Gateau in der italienischen Hauptstadt, umgeben von neuen Kolleginnen, Bekanntschaften und jeder Menge Chaos. Während Emily versucht, sich in der Ewigen Stadt ein Leben aufzubauen, wächst gleichzeitig die Sehnsucht nach ihrem alten Leben in Frankreich – und ein gefährliches Geheimnis droht, eine ihrer engsten Beziehungen zum Einsturz zu bringen.

Schon das Ende der vierten Staffel hatte die Richtung vorgegeben: Emily nahm das Jobangebot an, das römische Büro der Agentur zu übernehmen, und ließ damit Paris und viele liebgewonnene Menschen erst einmal hinter sich. In den neuen Folgen geht es nun um den Spagat zwischen ihrer Karriere in Rom, neuen Kunden und Flirts und den vertrauten Gesichtern aus Frankreich, die per Anruf, Besuch oder Erinnerungen immer wieder in ihr Leben drängen. Netflix listet "Emily in Paris" aktuell vor "Man vs. Baby" und der dritten Staffel von "Weihnachten zu Hause". Auch Dauerbrenner wie Stranger Things landen hinter der Serie rund um die ehrgeizige Amerikanerin.

Hinter der knallbunten Fashion- und Romantikserie steht längst ein eingespieltes Team, das mit jeder Staffel neue Schauplätze und Kulissen für Emily erschafft. Hauptdarstellerin Lily Collins hat in Interviews immer wieder erzählt, wie sehr sie die Mischung aus Komödie, Herzschmerz und Touristenklischees an der Produktion liebt und wie intensiv die Drehs im Ausland sind, wenn das Team wochenlang zusammenlebt. Die Drehorte in Paris wurden rasch zu Instagram-Hotspots, und es ist absehbar, dass nun auch einige römische Plätze von Fans aufgesucht werden, die Emilys Weg nachlaufen. Für viele Zuschauer ist die Serie inzwischen zu einer Art jährlichem Ritual geworden, bei dem sie nicht nur Emilys Liebesleben, sondern auch ihre Freundschaften und ihr Ringen um Zugehörigkeit begleiten – egal ob zwischen Croissant und Champagner an der Seine oder unter der Sonne Roms.

Netflix Lily Collins als Emily Cooper in der fünften Staffel von "Emily in Paris"

Netflix Lily Collins als Emily in Folge 4 der fünften Staffel "Emily in Paris"

Getty Images Cast und Team von "Emily in Paris" 2025