Steffen und Karina Wagner verraten ihre Flitterwochen-Pläne

Frisch vermählt und voller Vorfreude: Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno genießen nach ihrer Hochzeit erst einmal die ruhigen Momente zu Hause. Das Paar, das sein erstes gemeinsames Kind erwartet, verriet gegenüber Promiflash, wie es mit den Flitterwochen weitergeht. "Flitterwochen müssen bei uns noch warten. Wir planen, ins Warme zu fliegen, aber auch hier, erst nach der Geburt", plaudern die beiden aus. Wo genau es hingehen soll, lassen sie offen. Für den Moment zählt die Zweisamkeit in den eigenen vier Wänden, zumal die Feiertage direkt vor der Tür stehen.

Die Entscheidung gegen den sofortigen Honeymoon hat handfeste Gründe: Die werdenden Eltern wollen entspannt bleiben, Kraft sammeln und die Zeit vor der Geburt bewusst erleben. Statt Koffer zu packen, stehen jetzt kleine Auszeiten, Sofa-Momente und Familienbesuche auf dem Programm. Auch organisatorisch bleibt genug zu tun, denn mit Blick auf die Schwangerschaft sollen größere Pläne erst nach und nach angegangen werden. Der lang ersehnte Trip in die Sonne ist also nicht abgesagt, nur vertagt – und dürfte, wenn es so weit ist, umso besonderer ausfallen.

Am Hochzeitstag setzten Karina und Steffen ganz bewusst auf eine Feier im kleinen Kreis. "Unsere Hochzeit fand im kleinen Kreis statt, also nur mit unserer Familie und den engsten Freunden, sehr vertraut. Es waren rund 20 Personen dabei", erzählten die beiden gegenüber Promiflash. Es war ein emotionaler Tag, an dem vor allem die Verbundenheit zur Familie und zu den engsten Freunden zählte. Gefeiert wurde in einem romantischen Schloss in der Nähe ihrer Heimat – für die beiden die perfekte Kulisse für diesen besonderen Moment.

