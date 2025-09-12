"Haus des Geldes"-Macher bringen bald neue Serie auf Netflix

Die Macher von Haus des Geldes haben wieder zugeschlagen: Am 19. September 2025 startet ihre neue Serie "Der Milliardärsbunker" exklusiv auf Netflix. Statt rebellischer Banküberfälle und ikonischen Masken steht diesmal ein Bunker im Zentrum der Handlung. Schutz vor der drohenden Apokalypse und den Anfängen eines möglichen dritten Weltkriegs suchen hier die reichsten Menschen der Welt. Unter der spanischen Erde entfaltet sich ein intensives Drama, in dem abgelegene Familien gezwungen sind, miteinander zu kollidieren und unausweichliche Konflikte auszutragen.

Die Handlung verspricht packende Spannung, während sich die privilegierten Bewohner des Bunkers in einer klaustrophobischen Atmosphäre gegenseitig das Leben schwer machen. Existenzieller Nervenkitzel trifft auf moralische Fragestellungen, während die Welt oberhalb in Chaos und Zerstörung versinkt. Die Serie ist auf acht fesselnde Episoden angelegt, die neben der bedrückenden Story auch mit einer hochkarätigen Besetzung punkten. Zu den bekannten Gesichtern zählen unter anderem Miren Ibarguren, Joaquín Furriel und Natalia Verbeke, die für zusätzliche Intensität sorgen.

Während Fans mit Spannung auf den Start der Serie warten, setzen die Schöpfer auf die Zutaten, die ihnen schon bei "Haus des Geldes" internationalen Erfolg brachten: eindringliche Charaktere, emotionale Spannungen und unerwartete Wendungen. Besonders unter Thriller-Fans wird "Der Milliardärsbunker" als neuer Hit gehandelt, der zum Nachdenken anregt und zugleich den perfekten Serienmarathon liefert. Für Zuschauer, die mit "Haus des Geldes" begeistert wurden, gilt die Serie schon jetzt als Pflichtprogramm.

Anzeige Anzeige

Netflix Ausschnitt aus "Der Milliardärsbunker"

Anzeige Anzeige

Netflix / Tamara Arranz Ramos Eine Szene aus der vierten Staffel von "Haus des Geldes"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Haus des Geldes"-Cast, Juli 2019