Kampagnen-Video: Jannik Kontalis rechnet mit Realitystars ab

Jannik Kontalis (29) sorgt kurz vor der anstehenden Wahl zum Oberbürgermeister von Mönchengladbach mit einem aufsehenerregenden Kampagnenvideo auf Instagram für Schlagzeilen. Zu Beginn des Videos lässt der Reality-TV-Star einen Zusammenschnitt von Interviews und Videos prominenter Kollegen wie Laura Maria Lettgen und Nura (36) abspielen, in denen diese sich über sein politisches Engagement lustig machen oder negativ äußern. "Oh nein, habt ihr echt gedacht, dass ich das ernst meine? Spaß. Natürlich meine ich das ernst – und ihr seid Teil der Kampagne. Ihr seid die Simulation", erklärt Jannik entschlossen – mit Krawatte und Anzug. Das Statement zeigt deutlich, dass er die Kritik gezielt für seine Strategie nutzt.

Doch damit nicht genug: In seiner Story geht der Ex von Yeliz Koc (31) noch weiter und spricht seine Reality-TV-Kollegen direkt an. Besonders Laura bekommt ihr Fett weg. Er erinnert an ein gemeinsames Event und unterstellt ihr, das direkte Gespräch mit ihm vermieden zu haben, obwohl sie sich zuvor abfällig über ihn geäußert habe: "Denkt ihr, sie hat sich getraut, mir die Pisse ins Gesicht zu sagen?" Auch an seine Kollegin Nura richtet er sich mit scharfen Worten und beschuldigt sie, Falschaussagen über ihn zu verbreiten. Mit einer klaren Forderung adressiert er seine Kritiker: Sie sollen ihn künftig in Ruhe lassen.

Zuletzt war Jannik in der Realityshow Prominent getrennt zu sehen. Er nahm gemeinsam mit seiner Ex Yeliz teil – kurz nach den Dreharbeiten wurden die zwei wieder ein Paar. Ihr Glück hielt jedoch nicht lange an und nach einer gemeinsamen Reise nach Paris trennten sich die Influencer. Was der genaue Grund dafür ist? Darüber sind sich selbst die Ex-Partner uneinig. Während Yeliz behauptet, Jannik habe sie mit Leroy Leone (36) betrogen und er sei eigentlich an Männer interessiert, nennt er unter anderem Streitigkeiten in Paris als Ursache für das Beziehungsende.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025