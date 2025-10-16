"Feucht": Jannik Kontalis macht Andeutung zum L.A.-Besuch

Jannik Kontalis (29) hat seinen Aufenthalt in Los Angeles auf unterhaltsame Weise in einer Instagram-Fragerunde bei seinen Fans Revue passieren lassen. Der Realitystar war im August bei Bill Kaulitz (36) zu Gast, wo er an einer Poolparty teilnahm. Nach der Reise wurden die beiden immer wieder zusammen gesehen, was Spekulationen über eine mögliche Romanze anheizte. In dem Q&A äußerte sich Jannik nun jedoch vor allem humorvoll. "Es war – wie soll ich sagen – sehr feucht, tatsächlich...", ließ er mit einem Augenzwinkern verlauten. Ob sich der Kommentar auf das Wetter oder etwas anderes bezieht, ließ der Influencer offen.

Während sich Bill zu den Gerüchten äußerte und verlauten ließ, dass beide sich einfach kennenlernen würden, zeigte sich Jannik genervt von den Vorwürfen, die Freundschaft sei nur ein PR-Trick. Stattdessen wehrte er sich mit klaren Worten gegen diese Unterstellungen. Über die Details ihres Treffens schweigen die beiden größtenteils, was die Neugier ihrer Fans weiter schürt. Die Kombination aus ihrer Zurückhaltung und den Andeutungen sorgt für anhaltenden Gesprächsstoff im Netz und lässt Raum für zahlreiche Interpretationen.

Rückblickend sorgten die beiden besonders bei ihrem gemeinsamen Auftritt auf dem Oktoberfest für Schlagzeilen. In München zeigten sich der Realitystar und der Musiker bestens gelaunt und ließen es auf der Wiesn ordentlich krachen. Auf die Frage von RTL, ob es zwischen den beiden tatsächlich zu einem Kuss gekommen sei, antwortete Jannik offen: "Ja, klar. Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben." Das Duo war bei seinem Volksfestbesuch kaum zu übersehen und genoss die ausgelassene Atmosphäre sichtlich.

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

Instagram / thecandycrash Jannik Kontalis, Bill Kaulitz, Giuliano Lorenzo Hediger und weitere Promis auf Bills Poolparty in LA

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025