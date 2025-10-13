Krise? Jannik Kontalis und Yonca Hagen haben sich entfolgt

Gibt es bei Jannik Kontalis (29) und Yonca Hagen bereits erste Spannungen? Aktuell sorgt das Verhalten der beiden auf Instagram für Aufsehen: Der Prominent getrennt-Star und die Influencerin haben einander entfolgt. Dabei hatten sie in den letzten Wochen mit diversen gemeinsamen Auftritten für Gesprächsstoff gesorgt und ließen Fans immer wieder vermuten, dass sich da mehr als nur eine Freundschaft anbahnen könnte. Offiziell hatten sie zwar nie bestätigt, ein Paar zu sein – doch nun fehlt jede Spur gemeinsamer Fotos, auch in den Instagram-Storys der beiden bleibt es auffällig ruhig.

Besonders brisant: Bevor die beiden immer öfter Zeit zusammen verbrachten, war der Ex von Yeliz Koc (31) bereits mit einem anderen Flirtgerücht in den Schlagzeilen. So wurde ihm eine romantische Liaison mit Bill Kaulitz (36), dem Sänger von Tokio Hotel, nachgesagt, die Jannik mittlerweile sogar selbst bestätigte. Doch mit Yonca schien die Situation eine andere Wendung zu nehmen. Fotos, auf denen sie sichtbar vertraut wirkten, hatten Spekulationen über eine frisch aufblühende Romanze laut werden lassen. Das überraschende Entfolgen auf Social Media sorgt für neue Mutmaßungen, ob das vermeintliche Glück schon wieder ein Ende gefunden hat. Von beiden Seiten gibt es bisher dazu kein Statement.

Zuletzt hatten Jannik und Yonca mit einem besonders intimen Schnappschuss auf Instagram für Aufregung gesorgt. Die Influencerin postete ein Spiegel-Selfie, auf dem der Realitystar liebevoll den Arm um sie legte. Auffällig blieb damals, dass jegliche Bildunterschrift fehlte. Stattdessen ließ das vertraute Foto die Gerüchteküche brodeln. Fans spekulierten, ob die beiden während ihrer Amerika-Reise wohl mehr als reine Freundschaft verband.

Collage: Instagram / yoncahagen, Instagram / jannikkontalis Collage: Yonca Hagen und Jannik Kontalis

TikTok / _magdalen_a_ Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest

Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen und Realitystar Jannik Kontalis, September 2025