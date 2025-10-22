"Wächst und gedeiht": Jannik Kontalis datet aktuell jemanden

Jannik Kontalis (29), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Make Love, Fake Love und Prominent getrennt, öffnet sich in einem aktuellen Interview über sein Liebesleben. Auf die Frage, wie es aktuell bei ihm läuft, antwortete er vielsagend: "Es wächst und gedeiht." Mit einem Lächeln bestätigte Jannik, dass er aktuell datingmäßig aktiv sei: "Ja, ich date." Ob daraus in Kürze eine feste Beziehung werden könnte, ließ er jedoch unkommentiert. "Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ich plane und suche nichts, sondern lasse einfach alles auf mich zukommen, und ich glaube, das ist dann auch am schönsten. Das ist dann auch echt", erklärte er gegenüber RTL bei einem Event in Köln.

Neben seiner Suche nach der Liebe bleibt Jannik ehrgeizig. Politisch will er weiter Fuß fassen, insbesondere in seiner Heimatstadt Mönchengladbach. Auch ohne den Wahlerfolg bei seiner Bewerbung als Oberbürgermeister möchte er weiterhin Einfluss nehmen und zukunftsorientierte Projekte vorantreiben. "Hierfür muss ich kein Oberbürgermeister sein", betonte Jannik, dem es unter anderem am Herzen liegt, die Freizeitmöglichkeiten in der Stadt zu erweitern. So plant er beispielsweise den Bau eines Padelcourts. Dabei geht er Schritt für Schritt vor: "Verlieren gehört dazu und nur, wenn du verlierst, kannst du auch irgendwann gewinnen."

Privat ist Jannik offen für neue Kapitel. Nachdem seine Kennenlernphase mit Influencerin Yonca Hagen offenbar vorbei ist, scheint er die Dating-Welt gelassen anzugehen. Wenngleich er öffentlich zugibt, aktuell Dates zu haben, teilt er keine weiteren Details. In der Vergangenheit hatte der Reality-TV-Star sich zu romantischen Begegnungen bereits offen gezeigt – so berichtete er Ende September über einen Kuss mit Bill Kaulitz (36).

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen und Realitystar Jannik Kontalis, September 2025