Jetzt offiziell? Yonca teilt Schmusefoto mit Jannik Kontalis

Yonca Hagen sorgte jetzt mit einem Schnappschuss auf Instagram für Aufsehen. Die Influencerin postete in ihrer Story ein Spiegel-Selfie, auf dem Realitystar Jannik Kontalis (29) liebevoll den Arm um sie legt. Doch trotz des vielsagenden Posts blieb die Bildunterschrift überraschend wortkarg: Yonca verzichtete darauf, das Foto mit einem Text oder sogar einem Emoji zu versehen. Besonders auffällig: Das Foto zeigt, dass die zwei zusammen in Amerika unterwegs sind. Fans rätseln nun: Sind die beiden offiziell ein Paar?

Gegenüber RTL bestätigte Jannik bereits vor knapp zwei Wochen, dass er mit Yonca in einer Kennenlernphase steckt. "Wir daten uns. Das ist der aktuelle Stand", erklärte der 29-Jährige. Eines scheint sicher: Das Bild ist ein Hinweis darauf, dass die beiden ihre Zeit zusammen genießen. Doch ob der vertraute Moment in ihrer Instagram-Story bereits als Pärchen-Statement gesehen werden kann, bleibt unklar.

Immerhin sorgte der Realitystar vor wenigen Tagen noch mit ganz anderen Schlagzeilen für Wirbel. Auf dem Oktoberfest wurde der Ex von Yeliz Koc (31) nämlich eng an der Seite von Bill Kaulitz (36) gesichtet. Dabei blieb es nicht nur beim gemeinsamen Feiern – gegenüber RTL sagte Jannik in einem vorherigen Interview auf die Frage, ob es zu einem Kuss gekommen sei: "Ja, klar." Und fügte hinzu: "Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben."

Collage: Instagram / yoncahagen, Instagram / jannikkontalis Collage: Yonca Hagen und Jannik Kontalis

Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen und Realitystar Jannik Kontalis, September 2025

TikTok / _magdalen_a_ Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest