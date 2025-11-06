Jannik Kontalis ist in "schlechter körperlicher Verfassung"

Reality-TV-Star Jannik Kontalis (29) hat sich in einer Instagram-Story mit einer besorgniserregenden Nachricht an seine Fans gewandt. Er erklärte, dass er sich momentan in keiner guten körperlichen Verfassung befinde und sich deshalb vorerst zurückziehen werde. "Ich werde seit Wochen immer wieder krank und muss mir eingestehen, meinem Körper etwas Ruhe zu gönnen", schrieb der 29-Jährige in seiner Story. Diese Entscheidung habe er getroffen, nachdem das vergangene Jahr für ihn kaum Ruhephasen zugelassen habe.

Jannik betonte, dass er aufgrund eines übervollen Terminkalenders zuletzt keine Gelegenheit hatte, sich zu erholen. "Das Jahr war wieder sehr vollgepackt und der Körper hatte wenig bis gar keine Ruhephasen", so der Reality-Star. Mit diesen ehrlichen Worten machte er auch seinen Followern klar, wie wichtig es ist, auf die Signale des Körpers zu hören. "Gesundheit ist das Wichtigste", appellierte Jannik und forderte dazu auf, die eigene Balance nicht aus den Augen zu verlieren.

Jannik ist seit seinen Auftritten im Reality-TV für seine direkte Art bekannt und pflegt auf Social Media den nahen Draht zu seiner Community. Zwischen Fitness-Clips, Dreheinblicken und Alltagsmomenten zeigt er regelmäßig, wie sehr ihn der Austausch mit seinen Followern motiviert. Auch abseits der Kameras gilt er als jemand, der schwer abschalten kann und gerne jeden Termin mitnimmt. Umso bemerkenswerter wirkt jetzt sein Schritt, Grenzen zu ziehen und dem eigenen Wohlbefinden Vorfahrt zu geben. Fans hoffen auf ein baldiges Lebenszeichen – und auf Jannik in Bestform.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Januar 2024

