Filip Pavlović gönnt Bill Kaulitz und Jannik Liebesglück

Beim Oktoberfest in München sollen Bill Kaulitz (36) und Jannik Kontalis (29) sich wieder nähergekommen sein – angeblich haben die beiden sogar geknutscht. Die deutsche Reality-Branche ist gespaltener Meinung, was die Echtheit der Liaison angeht. Promiflash hat beim RTLZWEI-Wiesntisch im Käferzelt mal bei einigen Stars nachgefragt und einen Fan haben die beiden schon mal: Filip Pavlović (31) gönnt ihnen ihr Glück. "Dann sollen die beiden weiter rumknutschen, wenn sie das glücklich macht, ist doch gut", findet der ehemalige Dschungelcamp-Gewinner. Er findet nicht, dass sich Außenstehende einmischen sollten: "Also am Ende des Tages, wenn sich das für Bill gut anfühlt, glaube ich, sind wir die Letzten, die sich darüber äußern dürfen. Am Ende müssen sie damit glücklich sein."

Auch wenn Filip Jannik persönlich kenne, könne er nicht einschätzen, wie ernst der Flirt mit Bill tatsächlich ist. Promiflash erklärt er: "Jannik war mein Kameramann. Was soll ich darauf antworten? Ich bin da einfach nur ein stiller Leser [...]. Was da jetzt zwischen den beiden abgeht oder nicht. Keine Ahnung." Am Ende wissen wohl nur Bill und Jannik selbst, wie ernst es zwischen ihnen ist. Auf jeden Fall hatten sie jede Menge Spaß auf dem Oktoberfest. Gegenüber RTL bestätigte der Influencer, dass es tatsächlich zum Kuss kam. Allerdings scheinen sie das Ganze erst einmal unverbindlich halten zu wollen: "Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben."

Zum ersten Mal Schlagzeilen machten Bill und Jannik Mitte August, als sie gemeinsam auf einer Party gesehen wurden. Danach ging es Schlag auf Schlag und die Anzeichen, dass sich hier eine echte Romanze entwickelt, verdichteten sich – unter anderem feierte der 29-Jährige mit dem Tokio Hotel-Sänger bei einer Poolparty in Los Angeles. Allerdings blieben die Flirtgerüchte nicht ohne Kritik. Vor allem Jannik wurde im Netz vorgeworfen, nur auf die Publicity aus zu sein. Völliger Quatsch, meint dieser. "Wenn dann wieder behauptet wird, ich mache alles für Fame oder PR – und ich denke mir so: 'Nichts, was ich mache, ist für PR'", betonte er gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Filip Pavlović, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / _magdalen_a_ Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest

Anzeige Anzeige

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles