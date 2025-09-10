Gerüchte um Jannik: Leroy Leone meldet sich selbst zu Wort

Nach explosiven Behauptungen rund um Jannik Kontalis (29) und Leroy Leone (36) äußert sich nun einer der Betroffenen selbst. Nachdem Yeliz Koc (31), die Ex-Freundin von Jannik, in der Wiedersehensshow von Prominent getrennt andeutete, dass der Realitystar sie während der Beziehung mit einem Comedian betrogen haben soll, fiel online der Name Leroy Leone. Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller sieht sich seitdem einer Flut von Hassnachrichten und Vorwürfen ausgesetzt. Auf Instagram reagierte der Schauspieler nun mit deutlichen Worten: "Meint ihr ernsthaft, ich gebe euch nach all dem irgendetwas? Ich werde keine schmutzige Show liefern."

In einer emotionalen Story machte Leroy deutlich, wie schwer die Auswirkungen der Gerüchte auf ihn lasten. Er berichtet von beleidigenden Nachrichten und Belästigungen durch Hunderte Fake-Accounts, die ihn mit Fragen bedrängen, ob er mit Jannik geschlafen habe. Leroy beschreibt die Situation als zerstörerisch und kritisiert scharf die Gier und Verantwortungslosigkeit, mit der solche Themen in der Gesellschaft aufgegriffen werden. "Ich bin ein Junge, der kämpft, der Menschen zum Lachen bringen will. Und ihr macht daraus ein Schlachtfeld", meinte er. Eine klare Antwort, ob an den Gerüchten etwas dran sei, gab Leroy nicht – vielmehr betonte er, dass ihn die Diskussionen "auffressen" und er leer sei.

Jannik selbst hatte schon Kritik an Yeliz für ihre Enthüllungen geäußert. Der Realitystar zeigte sich wenig begeistert davon, dass sie so offen über Details seines Privatlebens sprach. "Das ist halt alles total unterirdisch. Hat vielleicht in der Sekunde nicht nachgedacht und outet da einfach jemanden, ohne zu wissen, ob der das will oder nicht", kritisierte er seine Ex in einem Gespräch mit RTL. Viele Fans haben dennoch kein Mitleid mit dem Ex-Make Love, Fake Love-Kandidaten und werfen ihm im Netz vor, nach Aufmerksamkeit zu heischen.

Collage: Instagram / jannikkontalis, Leroy Leone Collage: Jannik Kontalis und Leroy Leone

Leroy Leone Leroy Leone, Schauspieler

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen