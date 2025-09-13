Boris Becker feiert Buchpremiere mit der ganzen Familie

Im Delphi Kino in Berlin hat Boris Becker (57) sein neues Buch "Inside: Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen" vorgestellt und dabei seine Familie mitgebracht. An seiner Seite bei diesem besonderen Anlass war seine schwangere Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35), die ihr Baby im Dezember erwartet. Sie trug ein elegantes Off-Shoulder-Midikleid, welches farblich perfekt auf Boris’ cremefarbenen Anzug abgestimmt war. Auch Boris' Schwester Sabine und deren Kinder Vincent und Carla sowie sein Sohn Noah (31) aus der Ehe mit Barbara Becker (58) waren bei der Buchpremiere anwesend.

Das Buch, das Boris gemeinsam mit Tom Fordyce verfasst hat, gibt tiefe Einblicke in die schwierigste Zeit seines Lebens: seine Inhaftierung in Großbritannien. Der einstige Tennis-Star verbrachte sieben Monate wegen Insolvenzstraftaten im Gefängnis und schildert darin nicht nur den Alltag hinter Gittern, sondern auch die Herausforderungen und entscheidenden Momente seines Lebens und seiner Tenniskarriere. Während Boris im Delphi Kino die Enthüllungen seines Buches mit der Öffentlichkeit teilte, zeigte sich auch die Familie in bester Stimmung und Einheit.

Boris und Lilian, die im vergangenen September in Portofino heirateten, erwarten nun ihr erstes gemeinsames Kind. Für den 57-jährigen Sportler wird dies bereits das fünfte Kind sein. Er hat aus früheren Beziehungen die Söhne Noah, Elias (26) und Amadeus (15) sowie Tochter Anna (25). Dass er und Lilian ein weiteres Kapitel in ihrer Familiengeschichte schreiben, scheint den ehemaligen Profisportler überglücklich zu machen. Der Abend der Buchpremiere war somit nicht nur eine Feier seines literarischen Werks, sondern auch ein Beweis für den starken familiären Rückhalt, der ihm offenbar viel bedeutet.

Imago Vincent und Carla Becker-Schorp, Lilian, Boris Becker, Sabine Becker-Schorp, Noah Becker

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, August 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Familie, Dezember 2023