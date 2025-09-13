Buh-Rufe? So lief Michael Wendlers Comeback im Megapark

Schlagersänger Michael Wendler (53) hat nach sechs Jahren Pause seine Rückkehr auf die Bühne des legendären Megaparks auf Mallorca gefeiert. Am Donnerstagabend erlebten rund 4.000 Besucher eine Show, die laut Mallorcazeitung sowohl Begeisterung als auch Kritik hervorrief. Neben jubelnden Fangesängen musste sich der Musiker auch lautstarken Buh-Rufen stellen. "Dankeschön Megapark, es war so schön", zeigte sich Michael sichtlich bewegt und bedankte sich nach dem Auftritt auf seiner Facebook-Seite.

Michael, der in den letzten Jahren durch Verschwörungserzählungen viel Kritik einstecken musste, bezeichnet seine Rückkehr selbst als "musikalische Sensation". Bereits im Vorfeld hatte das Konzert wegen seiner umstrittenen Aussagen zur Corona-Politik für Kontroversen gesorgt. Mit Partyschlagern wie "Egal" sammelte er eine treue Fangemeinde, und auch seine Auftritte in Reality-TV-Shows wie Das Sommerhaus der Stars trugen zu seiner Bekanntheit bei. Nach einem Karriereknick und einem Rückzug nach Florida will der Sänger seine Karriere nun offenbar wiederbeleben. Der nächste geplante Konzertstopp ist Reutlingen.

Hinter Michael liegt nicht nur seine lange Abwesenheit von der Partyszene Mallorcas, sondern auch eine Vergangenheit voller Schlagzeilen. Im Oktober 2020 hatte er mit einem Video zur Corona-Politik einen Eklat ausgelöst, der seine Karriere ins Wanken brachte. RTL distanzierte sich damals öffentlich von ihm, und er zog sich in die USA zurück. Heute bezeichnet sich Michael laut Mallorcazeitung selbst als Opfer einer Denunziationskampagne und hofft offenbar, mit seiner Musik an frühere Erfolge anzuknüpfen. Ob das Comeback tatsächlich gelingt, wird sich zeigen – doch zumindest im Megapark blieb er für einen Abend im Gespräch.

Imago Michael Wendler bei seinem Konzert in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen 2025.

Thomas Burg Michael Wendler, Sänger

ActionPress / United Archives GmbH Schlagersänger Michael Wendler bei einem Konzert 2019