So eng sind Denise Merten und Simone Thomalla wirklich

Simone Thomalla (60) strahlte bei einem festlichen Weihnachtsevent in Berlin an der Seite ihres Partners René Marchand und dessen Tochter Denise Merten (35). Die Schauspielerin und der Reality-TV-Star, bekannt aus ihrer Teilnahme bei Der Bachelor im Jahr 2016, zeigten laut Gala ein harmonisches Verhältnis, das sowohl auf als auch abseits des roten Teppichs spürbar war. Die ausgelassene Stimmung schien die Promis zu verbinden, die sich bei Champagner und festlicher Musik bestens amüsierten.

Dass sich Simone prächtig mit ihrer Stieftochter in spe versteht, ist kein Geheimnis. "Das ist eine ganz lustige Person und ich mag sie gern", äußerte sich die Schauspielerin bereits vor einigen Monaten gegenüber RTL und betonte das freundschaftliche Verhältnis zu Denise. Bei dem AEDT-Weihnachtsevent in der Hauptstadt wurde die enge Bindung der beiden erneut deutlich, denn sowohl die Stimmung als auch die gemeinsamen Fotos sprachen für ein herzliches Miteinander. René, den Simone erstmals im Sommer offiziell in der Öffentlichkeit präsentierte, blickte stolz auf die beiden strahlenden Frauen an seiner Seite.

Die Beziehung von Simone und René wirkt weiterhin super harmonisch – das zeigen auch frühere Auftritte Seite an Seite. Ob auf Premieren oder gesellschaftlichen Events: Die Schauspielerin, bekannt aus Film und Fernsehen, zieht immer wieder bewundernde Blicke auf sich. Mit Denise scheint sie jetzt eine echte Verbündete gefunden zu haben. Solche familiären Bande geben Rückhalt, gerade bei der intensiven öffentlichen Aufmerksamkeit, der Promis und Promipaare ausgesetzt sind.

ActionPress / AEDT Denise Merten, René Merten und Simone Thomalla im Juli 2025

Instagram / denise_merten Denise Merten, Influencerin

Getty Images Schauspielerin Simone Thomalla und ihr Freund René posieren, Juli 2025