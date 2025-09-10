Michael Wendler feiert sein großes Comeback am Ballermann

Michael Wendler (53) kehrt zurück auf die große Schlagerszene! Der selbsternannte "König des Popschlagers" wird am 11. September 2025 seinen Comeback-Auftritt im bekannten Megapark auf Mallorca absolvieren. Mit großen Worten kündigte der Sänger seinen Auftritt an und versprach in einer Pressemitteilung seines Managements, "größer, spektakulärer und energiegeladener als je zuvor" zurückzukehren. Weitere Shows sind bereits bis Oktober auf der Partyinsel geplant, und auch für das Jahr 2026 hat sich der Megapark die Exklusivrechte an Michael Wendler gesichert.

Dabei war der Weg zurück für den Schlagerstar kein leichter. Während der Corona-Pandemie hatte sich der Sänger mit umstrittenen Äußerungen ins Abseits manövriert und musste herbe Rückschläge hinnehmen, darunter der Rauswurf aus der DSDS-Jury von RTL. Dennoch blieb er ambitioniert und verhandelte zuletzt offenbar hart, auch mit Konkurrenzclubs wie dem Bierkönig. Selbst wenn der Megapark seinen Auftritt nicht groß ankündigte, ließ Wendler nun stolz verlauten: "Die Rückkehr des 'Königs des Popschlagers' auf Mallorca" sei eine "musikalische Sensation".

Sein Comeback auf Mallorca markiert einen weiteren Versuch, an alte Erfolge anzuknüpfen, nachdem ein im Mai gefeierter Auftritt in Bochum kürzer als geplant verlief. Mit seiner Performance im Megapark möchte der Schlagersänger erneut die Herzen seiner Fans gewinnen. Trotz einiger Kontroversen in den vergangenen Jahren bleibt Michael Wendler für viele seiner Fangemeinde ein Kultstar und geht mit nach eigenen Worten "neuer Energie" auf die Bühne, die seine Karriere einst prägte. Ob diese Rückkehr den gewünschten Erfolg bringen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Wendler, Sänger

Anzeige Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

ActionPress / imagebroker.com Michael Wendler beim Frühlingsfest der Volksmusik