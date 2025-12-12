Timothée hat noch kein Weihnachtsgeschenk für Kylie Jenner

Timothée Chalamet (29) sollte sich ranhalten! In genau zwei Wochen ist Weihnachten, doch wie der Schauspieler zu Gast in der Sendung "Heart Breakfast" im Gespräch mit Amanda Holden (54) und Jamie Theakston verrät, hat er noch keine Weihnachtsgeschenke besorgt – auch nicht für Freundin Kylie Jenner (28)! Auf die Frage danach, was er vorhat, der Unternehmerin zu schenken, antwortete er nur vage. "Sie wird es sehen. Es wird gut. Es wird gut", hält sich Timothée bedeckt.

Ob er nun schon eine genaue Idee hat, was er Kylie schenken möchte oder nicht, London bietet ihm ausreichend Auswahlmöglichkeiten. London sei der "beste Platz zum Shoppen", schwärmt Amanda, was Timothée auch so sieht: "Das stimmt." Er habe gehofft, Läden mit lokalen Waren finden zu können. "Wie heißt dieser Schokoladenladen nochmal?", fragt er Amanda. Ob er der The Kardashians-Berühmtheit etwas Süßes zu Weihnachten schenken wird? Die Moderatorin wisse es jedoch nicht, gibt ihm aber zugleich den Tipp, dass das Legoland ganz um die Ecke sei. Als kleine Inspiration für die Geschenkeauswahl für Kylies Kids Stormi und Aire.

Dass Timothée und Kylie das diesjährige Weihnachten noch zusammen verbringen werden, haben wohl so manche Fans nicht erwartet. Seit mehreren Wochen wird spekuliert, dass der Dune-Star und die Social-Media-Größe sich getrennt haben. Von den Gerüchten lässt sich das Paar aber nichts anhaben. Dass sie nach wie vor eine Einheit sind, bewiesen sie erst kürzlich wieder bei ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Premiere von "Marty Supreme" in Los Angeles. Die Turteltauben überquerten den roten Teppich im Partnerlook und mit jeder Menge Zärtlichkeiten.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"